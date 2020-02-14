Зеленский провел телефонный разговор с Путиным 4 14.02.2020, 16:38

Президент Украины и глава Кремля говорили об освобождении украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил процесс освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в России, пишет «Новое время».

Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Также они обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже, и подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки» (Украина — Германия — Франция — Россия).

Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.