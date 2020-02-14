закрыть
14 февраля 2020, пятница, 16:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

4
  • 14.02.2020, 16:38
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

Президент Украины и глава Кремля говорили об освобождении украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил процесс освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в России, пишет «Новое время».

Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Также они обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже, и подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки» (Украина — Германия — Франция — Россия).

Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.


популярное за неделю

Мнение

Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич
С миру по нитке — убогому штаны
С миру по нитке — убогому штаны Владимир Халип
От былого всемогущества осталась пыль
От былого всемогущества осталась пыль Константин Скуратович
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў