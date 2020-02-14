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Евростат назвал страны ЕС с самым высоким уровнем бракосочетаний

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  • 14.02.2020, 16:51
Евростат назвал страны ЕС с самым высоким уровнем бракосочетаний

В лидерах — Кипр.

В 2018 году странами Европейского Союза с наибольшим количеством браков по отношению к численности населения были Кипр (7,8 браков на 1000 жителей), Румыния (7,4), Литва (7,0) и Латвия (6,8). За ними - Мальта (5,8), Словакия (5,7) и Дания (5,6).

Как сообщает "Европейская правда", такие данные 14 февраля опубликовал Евростат - статистическое бюро ЕС.

Самый низкий показатель составил около 3 браков на 1000 жителей, о чем сообщалось в Люксембурге (3,1), Италии (3,2) и Португалии (3,4).

Далее следуют Испания, Франция (данные 2017 года) и Словения (все 3,5).

Средний показатель по блоку - 4,4.

По данным Евростата от 2018 года, почти половина детей в ЕС рождается вне брака, больше всего - во Франции.


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