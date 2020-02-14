Чем запомнилась белорусам Щеткина? 12 14.02.2020, 17:10

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МАРИАННА ЩЕТКИНА

За время работы на госслужбе она стала одной из самых одиозных чиновниц.

Лукашенко уволил Марианну Щеткину с должности национального координатора по вопросам устойчивого развития. До назначения в Совет Республики она была министром труда и социальной защиты и поддерживала печально известный декрет о о «тунеядцах». «Белсат» вспоминает, чем Щеткина запомнилась белорусскому обществу.

Марианна Щеткина родилась в Мурманской области, получила образование физика, после чего работала инженером на заводе «Интеграл» в Североморске. В 1986 году переезжает в Минск и устраивается в школу учителем физики. Спустя два десятилетия Щеткина уже возглавляет комитет по труду и занятости при Мингорисполкоме. В 2009 году возглавляет Министерство труда и социальной защиты. С 2016 по 2019 годы являлась заместителем председателя так называемого совета республики.

«Крепостной» декрет по деревообработке

В 2012 году Марианна Щеткина лоббировала Декрет №9, который предусматривал запрет на увольнение работников деревообрабатывающей промышленности на период модернизации предприятий. Уволиться без согласия нанимателя стало невозможно. Если же наниматель по собственной инициативе разрывал контракт с рабочим, последний должен был выплатить «неустойку». Набрать же новых работников было сложно из-за низки зарплат.

Фото sovrep.gov.by

Щеткина тогда категорически опровергала, что декрет может вызвать недовольство у работников деревообрабатывающих предприятий.

Общественность и негосударственные профсоюзы включительно с Международной организацией труда отрицательно отнеслись к этому нормативному акту. По мнению экспертов, декрет нарушал сразу две международные конвенции – о принудительном труде и о политике в сфере занятости.

«Дефиле с чайником»

На посту министра Щеткина присоединилась к обещаниям Лукашенко о средней зарплате «по пятьсот». При этом чиновница обычно перекладывала ответственность за низкую оплату труда на самих граждан, а не на государство. Еще в 2012 году, выступая перед Федерацией профсоюзов Беларуси, она утверждала:

«В европейских странах если рабочий день длится 8 часов, то ты должен их полностью посвятить работе. Потратил 15 минут на перекур – это время высчитывается. У нас перекуры не учитываются, как и опоздания. Думаю, каждый из нас видел, что в рабочее время человек с чайником может продефилировать по коридору раз пятнадцать», – говорила экс-министр.

Одновременно Щеткина обещала социальную поддержку, но только тем, у кого «на самом деле есть потребность».

Как писала газета «Белорусы и рынок», один из так называемых депутатов обратил внимание Щеткиной на проблему обеспечения многодетных матерей и привел в пример женщину, которая воспитала 11 детей, а получает пенсию в 70 долларов. Чиновница ответила, что возмущена не маленький суммой помощи от государства, а тем, что сами дети пишут жалобы.

«Как мы воспитываем детей, если 10-11 детей не могут помочь одной матери?», – парировала Щеткина.

Повышение пенсионного возраста

Незадолго до так называемых выборов в 2015 году Марианна Щеткина была руководителем предвыборного штаба Лукашенко и уверяла: повышение пенсионного возраста не ожидается.

Однако вскоре после так называемых выборов она изменила позицию и участвовала в разработке закона, согласно которому возраст выхода на пенсию поэтапно увеличивался до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.

«Никуда мы от этого не уйдем», – говорила она, называя повышение пенсионного возраста неизбежным.

«Тунеядская» история

В начале 2015 года Щеткина разрабатывала Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества».

По словам чиновницы, вопрос «пошел не сверху, его подняли сами люди».

Закон, согласно которому граждане должны были выплачивать государству налог на безработицу, уже через два года после заявления Щеткиной взорвался массовыми уличными протестами белорусов. Во время «маршей нетунеядцев» весной 2017-го людей задерживали, избивали и сажали под арест.

Сопротивление достигло кульминации 25 марта 2017 года, когда было брутально разогнано силовиками. Это был самый массовый протест после Площади-2010.

Щеткина части своей вины в ситуации не признала. Когда Лукашенко принял обновленный Декрет №1, согласно которому незанятые в экономике должны оплачивать коммунальные услуги по себестоимости, она (будучи заместителем председателя Совета Республики) заявила, что документ направлен против «лиц, игнорирующих трудовую деятельность и ведущих асоциальный образ жизни».

Героиня стрит-арта

«Горячей весной» 2017-го в центре Минска на улице Карла Маркса на выбеленном заборе начали появляться граффити на социальную и политическую тематику.

Под портретом Щеткиной красовалась надпись «Это я автор налога для безработных». Коммунальщики оперативно его замазали, однако на месте рисунке появились слова «Ну вы же сами все понимаете».

Вскоре и это граффити закрасили коммунальные службы. Позже на стене появились изображения с другими известными личностями – например, экс-министром Шуневичем и бывшим руководителем БТ Геннадием Давыдько.

«Стена Щеткиной» упоминается в фильме режиссера Максима Шведа «Чистое искусство», посвященном минскому ЖЭС-арту.

Владелица элитной недвижимости

Летом 2018 года Марианна Щеткина достроила свой коттедж в поселке Дрозды-2. Участок в 11 соток с правом пожизненной собственности и наследования она бесплатно получила от государства еще в бытность министром.

На участке Щеткина возвела дом площадью более 400 квадратных метров. Ее муж, бизнесмен Сергей Щеткин, имеет в собственности трехкомнатную квартиру в Минске на улице Лещинского, писал сайт nn.by.

По подсчетам СМИ, чтобы построить такое имение, обычному белорусу со средней зарплатой в 452 доллара (по состоянию на 2015 год) пришлось бы работать 184 года.

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В последние два года Марианна Щеткина на должности национального координатора по достижению Целей устойчивого развития не отмечалась яркими заявлениями. Чем 61-летняя экс-чиновница займется дальше – пока неизвестно. На ее место уже назначен Анатолий Исаченко.