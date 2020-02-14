В какие страны белорусы чаще всего переводят деньги 1 14.02.2020, 17:38

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Средняя сумма одного перевода из Беларуси — $381,63.

Денежные переводы физических лиц из-за рубежа в 2019 году сократились на 2,9% — до $316,76 млн, сообщает Нацбанк.

Для сравнения: в 2019 году из Беларуси было отправлено денежных переводов на $184,11 млн (+5,2%), пишет office life.

Средняя сумма одного перевода в Беларусь составила $270,35, из Беларуси — $381,63.

В статистике Нацбанк учел денежные переводы через международные системы Western Union, «Юнистрим», «Золотая Корона», Money Gram, BLIZKO, Contact, «Колибри», Faster, Ria Money Transfer.

Через внутригосударственные системы денежных переводов в 2019 году переведено 2,8 млн рублей. Средняя сумма одного перевода выросла до 261,62 рубля с 204,78 годом ранее.

Журналисты изучили данные Нацбанка по денежным переводам, которые приходят в Беларусь из других стран и уходят туда же. Лидирует по объемам, как и ранее, Россия. А какие еще страны в лидерах?

Все цифры можно увидеть в таблице.