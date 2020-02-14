В День всех влюбленных белорусы могут купить билеты в Вильнюс за €5 14.02.2020, 17:43

Воспользоваться скидкой можно только один раз.

Автобусный перевозчик Ecolines запустил распродажу билетов по всем направлениям из Беларуси. Купить их за полцены могут участники системы лояльности, пишет 34travel.

Зарегистрироваться в ней предлагают бесплатно. Чтобы активировать скидку, нужно войти в систему во время бронирования билетов.

Акция действует на поездки с 10 по 30 марта 2020-го. Но решаться нужно уже сейчас: распродажа закончится 16 февраля. Купить билеты можно на сайте Ecolines или в мобильном приложении перевозчика.

Примеры бронирования из Минска:

Вильнюс – 12 BYN (€ 5);

Калининград – 17,5 BYN (€ 7);

Рига – 20 BYN (€ 8);

Варшава – 27,5 BYN (€ 11);

Львов – 32,5 BYN (€ 14).

Воспользоваться скидкой можно только один раз. На каждый рейс предусмотрено три билета за полцены.