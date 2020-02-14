Бежавший на Кипр бизнесмен: Российская политика — это кукольный театр 14.02.2020, 17:48

Дмитрий Ананьев

Дмитрий Ананьев утверждает, что Кремль хотел использовать его банк для кредитования армии.

Бывший член Совета Федерации России Дмитрий Ананьев назвал российскую политику "кукольным театром". Олигарх, семь лет представлявший в верхней палате парламента Ямало-Ненецкий автономный округ, дал интервью британской The Guardian, где рассказал о преследовании в России, сообщает "Радио Свобода".

Ананьев живет на Кипре, где получил гражданство в обмен на инвестиции. Он уехал из страны сразу после введения внешнего управления в принадлежавшем ему Промсвязьбанке в 2017 году. В сентябре 2019 года он был заочно арестован по делу о растрате. В интервью британской газете он заявляет, что государство отняло у него бизнес за его независимую позицию.

В России, утверждает бизнесмен, арест любого человека с независимыми взглядами "только вопрос времени". Политику государства он описывает как "шоу одного актера". Запуганная элита ожидает по любому вопросу решения одного человека – Владимира Путина, которые передаются им через пятерых его близких друзей, – настаивает он. Он заявляет, что у него был отобран его бизнес, потому что он тоже принадлежал к независимому лагерю.

Он утверждает, что покинул Совет Федерации в 2013 году, не желая штамповать подготовленные законы. Российскую политику он описывает как "Маппет-шоу". "Но куклы хотя бы можно заменить, когда они становятся старыми", – отмечает он.

Он получал угрозы уголовного преследования и убийства, настаивает бывший член Совета Федерации. Он думает, что за ним следили. Он утверждает, что государство хотело использовать его банк для кредитования армии. В 2017 году его состояние оценивалось журналом Forbes в 1,4 миллиарда долларов. Сейчас – в 600 миллионов. Сам он настаивает, что все потерял, а оценки издания не имеют отношения к действительности.

"Нельзя быть богатым, если твоя страна в дерьме", – говорит Ананьев. Он говорит, что думает об отъезде с Кипра, опасаясь за свою жизнь. И напоминает о покушениях на Сергея Скрипаля и Зелимхана Хангошвили, в которых подозревают российские спецслужбы.