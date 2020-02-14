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Бежавший на Кипр бизнесмен: Российская политика — это кукольный театр

  • 14.02.2020, 17:48
Бежавший на Кипр бизнесмен: Российская политика — это кукольный театр
Дмитрий Ананьев

Дмитрий Ананьев утверждает, что Кремль хотел использовать его банк для кредитования армии. 

Бывший член Совета Федерации России Дмитрий Ананьев назвал российскую политику "кукольным театром". Олигарх, семь лет представлявший в верхней палате парламента Ямало-Ненецкий автономный округ, дал интервью британской The Guardian, где рассказал о преследовании в России, сообщает "Радио Свобода".

Ананьев живет на Кипре, где получил гражданство в обмен на инвестиции. Он уехал из страны сразу после введения внешнего управления в принадлежавшем ему Промсвязьбанке в 2017 году. В сентябре 2019 года он был заочно арестован по делу о растрате. В интервью британской газете он заявляет, что государство отняло у него бизнес за его независимую позицию.

В России, утверждает бизнесмен, арест любого человека с независимыми взглядами "только вопрос времени". Политику государства он описывает как "шоу одного актера". Запуганная элита ожидает по любому вопросу решения одного человека – Владимира Путина, которые передаются им через пятерых его близких друзей, – настаивает он. Он заявляет, что у него был отобран его бизнес, потому что он тоже принадлежал к независимому лагерю.

Он утверждает, что покинул Совет Федерации в 2013 году, не желая штамповать подготовленные законы. Российскую политику он описывает как "Маппет-шоу". "Но куклы хотя бы можно заменить, когда они становятся старыми", – отмечает он.

Он получал угрозы уголовного преследования и убийства, настаивает бывший член Совета Федерации. Он думает, что за ним следили. Он утверждает, что государство хотело использовать его банк для кредитования армии. В 2017 году его состояние оценивалось журналом Forbes в 1,4 миллиарда долларов. Сейчас – в 600 миллионов. Сам он настаивает, что все потерял, а оценки издания не имеют отношения к действительности.

"Нельзя быть богатым, если твоя страна в дерьме", – говорит Ананьев. Он говорит, что думает об отъезде с Кипра, опасаясь за свою жизнь. И напоминает о покушениях на Сергея Скрипаля и Зелимхана Хангошвили, в которых подозревают российские спецслужбы.


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