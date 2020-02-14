На заправках «Лукойла» в Гродненской области автомобилистам недоливали топливо 3 14.02.2020, 19:28

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Качество топлива также поставили под сомнение.

Об этом сообщила главный госинспектор отдела госнадзора Лиды Ирина Цукур. Аналогичные факты выявлены и на других заправках на территории Гродненщины, пишет newgrodno.by.

– В декабре 2019 года и в январе 2020 года Гродненской областной инспекцией Госстандарта проведены мониторинги автозаправочных станций Гродненской области по вопросу отпуска топлива потребителям, а также по вопросу качества реализуемого топлива. По результатам испытаний образцов топлива, отобранных на АЗС области, несоответствий по качеству не установлено, – отмечает Ирина Викторовна.

Вместе с тем, на трех автозаправочных станциях ИООО «ЛУКОЙЛ Беларусь», расположенных в Лиде и Лидском районе, а также СООО «ЮНАЙТЕД КОМПАНИ» в Ошмянском районе, десять топливно-раздаточных колонок работали с погрешностью, превышающей допустимую. Это, по словам специалиста, привело к недоливу топлива потребителю от 60 до 100 мл на каждые 50 литров топлива.

По результатам проверки названным субъектам выданы рекомендации по устранению нарушений.