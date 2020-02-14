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На Ямале упал вертолет с сотрудниками «Газпромнефти»

  • 14.02.2020, 19:30
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На Ямале упал вертолет с сотрудниками «Газпромнефти»

Он попал в снежную бурю.

В Ямальском районе России разбился вертолет авиакомпании Скол, пишет nv.ua.

По данным МЧС РФ, на борту находились десять человек, двое из них были зажаты в кабине и погибли, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Вертолет получи повреждения.

Как сообщает Интерфакс, в вертолете находились сотрудники Газпромнефть-ГЕО и ГПН-Снабжения, никто из них не пострадал.

По данным источника издания, авария произошла из-за сложных метеоусловий. Вертолет попал в снежную бурю и сломал лопасти.

После столкновения с землей он перевернулся.


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