Названы продукты, делающие человека счастливее 14.02.2020, 19:51

Эти доступные всем продукты нормализуют сон и дают ощущение счастья.

Американские ученые предоставили список продуктов, благодаря которым человек может улучшить свое психическое здоровье, пишет korrespondent.net.

Так, врачи из клиники Майо в штате Аризона считают, что в рацион следует обязательно вводить бобы, рыбу, орехи, брокколи, шпинат и яйца.

Специалисты объясняют, что жирные сорта рыбы содержат большое количество омега-3 кислот. Они вырабатывают гормоны счастья - серотонин и дофамин и облегчают симптомы депрессии.

Триптофан, поддерживающий в равновесии баланс серотонина в организме, содержится в яйцах, орехах и бобовых. Также он необходим для нормального режима сна и бодрствования человека.

В шпинате и брокколи есть фолиевая кислота, без которой развивается депрессия и начинается бессонница.