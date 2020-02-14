Мать Алеся Круткина: Сына оставили в изоляторе до 26 февраля 1 14.02.2020, 20:50

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Алесь Круткин

Активист «Европейской Беларуси» объявил голодовку.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Алесь Круткин продолжает отбывать административное наказание в изоляторе временного содержания (ИВС) в Витебске. Об этом сайту palitviazni.info сообщила мать активиста.

Напомним, что 28 января Алеся Круткин был осужден на 15 суток Полоцком районным судом за участие в мирных акциях в защиту независимости страны, которые проходили в Минске в декабре 2019 года.

12 февраля активист должен выйти на свободу, но в этот же день в Витебске его ждали еще два суда - за расклеивание наклеек.

В итоге суд Первомайского района Витебска оштрафовал ]Алеся на 50 базовых величин, а суд Октябрьского района приговорил его еще к 15 суткам административного ареста.

- Перед судом сына перевезли из Полоцкого ИВС в изолятор временного содержания в Витебске, откуда и привозили на судебный процесс, - говорит мать Алеся Круткина. - После того, как 12 и 13 февраля Алесю вынесли новые приговоры - штраф и еще 15 суток ареста, его вновь отвезли в изолятор.

Были же случаи, когда активистам давали «сутки», а затем отпускали домой, а наказание можно было отбывать позже. Поэтому я позвонила в Витебский ИВС и поинтересовалась, где мой сын. Мне сообщили, что он продолжает отбывать наказание, и на свободу выйдет 26 февраля в 15.30. Одним словом, за решеткой, будет почти месяц.

По словам матери активиста, в ближайшее время она собирается отвезти ему передачу.

- Несмотря на то, что сын в знак протеста объявил голодовку, что-то из еды и личные вещи 15 февраля все-таки передам, - добавляет женщина. - А вдруг передумает голодать...