Жители Барановичей: Жировки потяжелели на 50% 8 14.02.2020, 21:51

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Плата за услуги ЖКХ шокирующе увеличилась.

В редакцию intex-press.by обратилось несколько жителей Барановичей, которые сообщили о сильном увеличении платы за услуги ЖКХ. У некоторых январская жировка, по сравнению с декабрьской, потяжелела на 50%.

Жительница Барановичей Татьяна, которая проживает на улице Тельмана, рассказывает, что 14 февраля (обычно в этот день уже выставлены платежи за коммуналку) она зашла в интернет-банкинг, чтобы оплатить ЖКУ за январь. Женщина предполагала, что сумма будет большей, чем в прошлом месяце, ведь некоторые тарифы с 1 января увеличились. Но что коммуналка подорожает так сильно, жительница города даже представить себе не могла.

– В прошлом месяце я заплатила 27 рублей, а сейчас стоит сумма в 63 рубля. Получается, в два раза больше! Может, это какая-то ошибка? – рассуждает женщина.

О сильно увеличившейся плате за услуги ЖКХ рассказывают и другие жители города.

– За январь мне выставлено 57 рублей. Специально открыла в личном кабинете историю платежей и увидела, что за декабрь я платила 39 рублей. Что у нас так сильно подорожало, если платежи так выросли? – говорит жительница Боровков Екатерина.

У некоторых горожан жировка увеличилась на 30%, у других – аж на 50%.

– Говорили, что за весь год тарифы вырастут не больше, чем на пять долларов. А тут за один месяц такой рост! – рассуждает Мария, у которой жировка увеличилась с 44 до 63 рублей. – И это без учета электричества, платы за газ.

В чем причина?

Как пояснили в РСЦ №2 Единого расчетно-справочного центр г. Барановичи, увеличение суммы в извещениях о размере платы за коммунальные услуги за январь, по сравнению с декабрем, произошло по нескольким причинам. Во-первых, в конце прошлого года жителям города сделали перерасчет за электричество, которое используется на освещение вспомогательных помещений и работу лифта, поэтому суммы в жировках за декабрь были ниже, чем за ноябрь и, соответственно, за январь. Весь прошлый год плату за эти услуги начисляли по предельно допустимым тарифам, а в декабрьских жировках, по факту количества использованного электричества, суммы пересмотрели и переплаченные людьми деньги вернули. По такой же системе плату за электричество для лифта и освещения подъездов будут начислять и в текущем году.

Во-вторых, с 1 января некоторые услуги ЖКХ подорожали: выросли тарифы на воду (водоснабжение и канализация подорожали в среднем на 15%), капремонт (почти на 30%) и вывоз мусора (почти на 10%). Кроме этих услуг ЖКХ, которые включены в жировку, с 1 января подорожали также газ (на 2,4%) и электричество (почти на 9%).

Второй этап повышения тарифов на услуги ЖКХ произойдет летом, после завершения отопительного сезона. С 1 июня в стране подорожает тепловая энергия (отопление и подогрев воды). Тариф увеличится почти на 12%.