УЕФА на два года отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках 14.02.2020, 22:31

Английский футбольный клуб оштрафовали на 30 миллионов евро.

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" на два года отстранен от участия в матчах Чиги чемпионов и оштрафован на 30 млн евро за нарушение принципов финансовой честности, сообщает ВВС со ссылкой на УЕФА.

Согласно выводам управления по финансовому контролю УЕФА, клуб завышал свои спонсорские доходы в отчетах 2012 и 2016 годов.

В самом клубе сообщили, что "расстроены, но не удивлены" таким решением и назвали его предвзятым. Клуб намерен обжаловать вердикт УЕФА в Спортивном арбитраже.

О нарушениях со стороны клуба впервые сообщило немецкое издание Spiegel в ноябре 2018 года: оно опубликовало соответствующие документы и электронные письма.

"Манчестер Сити" - один из старейших футбольных клубов Британии. Он является шестикратным чемпионом Англии, шесть раз выигрывал Кубок Англии и Кубок английской лиги. Кроме того, команда шесть раз завоевывала Суперкубок страны.