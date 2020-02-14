Белоруска завоевала золото на ЧЕ по женской борьбе в Риме 14.02.2020, 23:05

Ванесса Колодинская

В финальном поединке Ванесса Колодинская оказалась сильнее спортсменки из Нидерландов.

Белоруска Ванесса Колодинская (весовая категория 53 кг) завоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе в итальянском Риме, сообщает БелТА.

В финальном поединке белоруска оказалась сильнее спортсменки из Нидерландов Ессика Бласка. На третьей позиции итогового протокола разместились россиянка Стальвира Оршуш и немка Анника Вендле.

Белоруска Ирина Курочкина (57 кг) стала третьей на данном турнире.

В финал соревнований по вольной борьбе сегодня вышли белорусы Нюргун Скрябин (65 кг) и Магомедхабиб Кадимагомедов (79 кг).

Завершатся соревнования 16 февраля.