С каждым днем высказывания Лукашенко все смешнее и смешнее 7 Виктор Горбачев

14.02.2020, 23:26

3,912

Подскажите, сахар после таких «разоблачений» везде подешевел?

Сегодня гражданин Лукашенко, во время очередной пиар поездки в Гомельскую область, на Светлогорском целлюлозном комбинате, перед заранее подготовленными в добровольно-принудительном порядке «благодарными» слушателями и избирателями, громогласно заявил, что задержанные руководители сахарных заводов страны дали признательные показания и просят не лишать их свободы.

И вот он говорит:

- «Недавно сразу всех четверых с сахарных заводов… Вот сидят сейчас и просятся «отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить». А я говорю: «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите». Признались, где воровали, всё поотдавали, всё, говорят, забирайте, только в тюрьму не сажайте. А кто тебя посадил в тюрьму? Ты сам себя посадил. Я постоянно говорю: не тронь чужое. Не трогай. Особенно руководитель. Если ты воруешь, какое здесь может быть предприятие? —сказал он. «Провели обыски— собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег.

А вот мне вот интересно просто, а кто их назначил? Всех до одного — кто? Не сам ли лично? И не сам ли «разбэсціў» собственную вертикаль? Одного из своего ближнего круга освободил в досудебном порядке от уголовной ответственности, другого помиловал и направил руководить в колхоз, третьего... четвертого.... Вот остальные скумекали, что можно безнаказанно воровать миллионами и ничего за это им не будет.

Плюс, кадровый реестр Лукашенко из заявленных 850 человек не забываем. Да ещё и вдогонку конфискацию имущества для взяточников и казнокрадов отменили. Воруй — не хочу! С такой-то властью и законами для избранных.

И да, а что, уже суд над ними прошёл? Я чего-то пропустил? Ну, коль, уже сейчас их вину он определил и заявляет про это со всех экранов? Обвинитель может подкрепить свое слова фактами? Ну, где заявленные миллионы, чтобы десятки квартир скупать и штабеля денег складировать? Десятки машин, много денег, гаражи, много недвижимости?! Где? И можно ли до суда такое заявлять? Сейчас идёт следствие по этом делам. И почему человек, не относящийся к судебной власти (которая по Конституции независима), рассказывает публично о деталях этого следствия? Если даже представители следствия не имеют на это права! Я правильно понимаю — их уже без суда судили и всё изъяли?

Тогда покажите у задержанных подаренные им «майбахи» и «теслы» в гаражах, закрытые от глаз людских их десятки резиденций, их вертолёты и самолёты за сотни миллионов. Покажите-покажите — народ требует зрелищ. Покажите их фазенды в Дроздах. Слабо?

И ещё, сори, как думаете, а задержанные лично у объявившего их виновными сегодня, прощения просили и в колхоз просились грузить навоз? Или это он озвучивает слова допрашивающих «посредников»?

Я не собираюсь защищать задержанных. Не судья. Однако. Нарушается всё, что можно и даже что нельзя. Нет, я понимаю, что у нас законодательство и есть один судья! Сказал — посадили, сказал — выпустили. Возникает вопрос, так зачем нам вообще судебная система, прокуратура? Какая будет экономия бюджета! Сразу бы все решения один человек и озвучивал и выносил приговоры...

Не знаю как вам, а мне так стыдно слушать эту речь и вообще все его речи. С каждым днём они всё смешнее и смешнее. Их всё больше и больше. Понятно, что можно не слушать. Но. Живём в одной стране и в 21-ом веке. Слышно кругом. Смеются все. И от этого смеха тревожно за всех нас и еще большая тревога за народ. За детей и внуков.

Очередная картинка для электората. Кидают наживку.

Все же знают и понимают - коррупция не может бороться сама с собой. Сами себя же не остановят. Если всех посадить, то так много навоза у нас в стране и нет в наличие, чтобы его ворочать и грузить. Понимаете? Коррупционеров в стране больше, чем навоза.

P.S. Может я ещё не видел новых пониженных цен? Где? Подскажите, сахар уже после таких разоблачений везде подешевел? Народ стал жить лучше и веселее?

Виктор Горбачев facebook.com