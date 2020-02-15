Лукашенко, убыточные предприятия и «валентинки» 8 15.02.2020, 8:11

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Сколько денег угрохано, сколько слез выплакано...

Ну чем же еще заняться в день святого Валентина? Конечно, со всех ног бежать к любимому, осыпать его комплиментами и подарками. Вот и Лукашенко этот праздник не проигнорировал, пишет «Салiдарнасць».

…И со всех ног бросился в Светлогорск, поскольку там его ждала его большая любовь. Очередное госпредприятие с крайне сомнительным прошлым и еще более сомнительным будущим.

Лукашенко и убыточные госпредприятия — это точно про любовь. Потому что иначе понять разумом, почему они все еще вместе не может ни один здравомыслящий человек. Сколько денег угрохано, сколько слез выплакано, и все уже понимают, что ничего из этой любви не выйдет… Но нет. Президент вновь и вновь несет «валентинки» свой возлюбленной.

Так, на Светлогорском ЦКК Лукашенко сообщил, что принял решении не позже текущего года построить рядом с заводом еще цех и купить оборудование.

— Оно не дешевое. Наверное, 80 млн евро будет стоить. Но мы пойдем на эти траты, — пообещал он.

И это, похоже, еще не все подарки. Кстати, ранее в модернизацию Светлогорского ЦКК было инвестировано 800 млн долларов.

Ну а нам только остается молча наблюдать за всем этим действом. Что поделаешь: такая странная любовь…