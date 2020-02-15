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Богдан отшутился про отставку фотожабой ко Дню влюбленных

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  • 15.02.2020, 8:21
  • 2,199
Богдан отшутился про отставку фотожабой ко Дню влюбленных
АНДРЕЙ БОГДАН

Экс-глава Офиса президента Украины прокомментировал свой уход с должности.

Только что уволенный с должности главы Офиса президента Украины Андрей Богдан впервые "вышел в люди". Он запостил в Facebook фотожабу со своим изображением на фоне красных сердечек и с игривой подписью, пишет "Украинская правда".

Экс-руководитель ОП Украины предстает перед нами в красном пиджаке, как бы купаясь в розово-красных сердечках.

Надпись над изображением гласит: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".

На самом деле автором этого коллажа выступает издание "Слово и дело". Оно сделало ко Дню влюбленных подборку валентинок с изображениями известных деятелей. Здесь и Зеленский с женой, и Петр Порошенко, и Юлия Тимошенко, и даже Александр Дубинский.


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