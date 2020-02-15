В Польше ждут белорусов 7 15.02.2020, 8:38

6,271

Как выглядит география иммиграции в соседней стране?

В январе польская социологическая компания СBOS (Центр исследования общественного мнения) опубликовала отчет «Работа иностранцев в Польше». Представлены результаты исследования общественного мнения, изучавшего отношение поляков к работающим на их родине иностранцам, в т.ч. белорусам, пишет «БелГазета».

Предыдущее подобное исследование CBOS проводил четыре года назад. И в 2015г., и в 2019г. исследователи делали акцент на иностранцах, приезжающих из восточных стран - соседей Польши. Ставилась цель изучить, насколько часто поляки сталкиваются с иностранцами, работающими в Польше, и каково их мнение о необходимости приема иностранцев на работу.

В одном из разделов исследования респондентам было предложено ответить, откуда, по их мнению, чаще всего приезжают иностранцы, оседающие в Польше. При ответе можно было назвать только три государства. Практически все респонденты на первое место поставили украинцев (93%). Второе место занимают белорусы - их назвало 23% опрошенных. На третьей позиции - вьетнамцы. Общественное мнение соответствует статистике польского управления по делам иностранцев, где места распределяются аналогичным образом.

По данным польского управления по делам иностранцев, за 2019г. количество украинцев, имеющих право проживать в Польше, выросло на 35,6 тыс. (до 214 тыс.), белорусов - на 5,5 тыс. (до 25,6 тыс.). Всего на начало 2020г. 423 тыс. иностранцев имели документы, позволяющие проживать в Польше.

На графике 1 можно увидеть, что в 2015г. белорусы также находились на втором месте, но через четыре года как вторую группу наиболее многочисленных иностранцев их назвало на 6% опрошенных больше.

Впервые CBOS начал изучать географию иммиграции в 1999г. Тогда вопрос не звучал так, как в 2015г. и 2019г., поэтому сравнение результатов не совсем корректно. Однако в конце 90-х самой многочисленной группой иностранцев поляки называли россиян (в исследовании 2019г. они находятся на восьмом месте), далее указывались украинцы и румыны.

В новом исследовании впервые был задан вопрос, как часто на рынке услуг (в торговле, на транспорте, в здравоохранении) поляки сталкиваются с иностранцами. Оказалось, что ежедневно - почти пятая часть опрошенных (19%); 18% - несколько раз в неделю, 12% - раз в неделю. Таким образом, почти половина поляков как минимум раз в неделю обслуживается украинцами, белорусами, вьетнамцами в магазинах, такси, общепите и других сферах услуг.

С 1999г. CBOS мониторит степень личного знакомства соотечественников с иностранцами. 21 год назад лично были знакомы с работающим иностранцем 25% поляков, сегодня их доля выросла до 39%.

Опираясь на свой почти 10-летний опыт проживания в Польше, могу отметить, что сегодня среди знакомых поляков уже нет ни одного, кто бы не пользовался услугами украинцев. Как правило, это уход за престарелыми и больными родственниками, уборка жилья. И спрос на эти услуги растет.

Интересно мнение поляков о том, в любой ли сфере должны работать иностранцы (график 2). В 1992г. только 9% опрошенных ответили, что иностранцы могут работать везде. 39% считали, что им нужно позволить работать лишь в некоторых областях. 42% утверждали, что вообще стоит ввести запрет на работу иностранцев. Первая и последняя позиции к 2019г. претерпели самые значительные изменения. Количество тех, кто полагает, что иностранцы должны работать в любой сфере, выросло за 27 лет до 62%, а выступающих за полный запрет - уменьшилось до 4%. Самый значительный рост первой категории начал происходить, когда Польша вступила в ЕС, - с 31% в 2004г. до 50% в 2008г.

Мнение о том, что иностранцы должны работать в Польше без ограничений, чаще всего выражают жители крупных городов и те, чей доход превышает 3 тыс. злотых (€714), студенты, представители среднего обслуживающего персонала.

Еще одна любопытная цифра: с 2006г. растет количество поляков, которые на своей работе сталкивались с ситуацией, когда «работодатель хотел бы увеличить количество сотрудников, но не мог найти или сотрудника соответствующей квалификации, или сотрудника на предложенную сумму денег». В 2006г. 28% респондентов сталкивались с такой ситуацией, в 2019г. - 46%.

Также CBOS интересовался, насколько занятость иностранцев позитивно скажется на личном доходе опрошенного, фирмы, где он работает, на росте экономики в целом. В вопросе уточнялось, что речь идет о гражданах Украины, Беларуси, Молдовы, Непала, Индии (граждан государств, не входящих в ЕС).

По всем позициям положительное мнение преобладает. Но самый значительный процент положительных ответов в графе, касающейся благосостояния фирмы: 88% опрошенных поляков считают, что работа украинцев, белорусов, молдаван полезна для фирмы, их нанимающей.