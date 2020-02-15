Хронология неудач завода, против которого протестуют в Светлогорске 1 15.02.2020, 9:07

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Горожане регулярно жалуются на едкий неприятный запах.

На целлюлозно-картонном комбинате в Светлогорске, который Лукашенко удостоил своим визитом 14 февраля, он вряд ли найдет «обосранных коров». В официальных сообщениях о визите нет ни слова и о вони другого свойства: от выбросов в атмосферу, на которые жалуются местные активисты. Это странно, ведь с самых первых запусков производственной линии около трех лет назад по городу распространяется аромат «тухлой капусты» — и никто ничего не может с этим поделать.

Сегодня линию по выпуску сульфатной беленой целлюлозы торжественно запустили — нажатием на большую красную кнопку. А Еврорадио решило вспомнить историю провалов, связанную с запуском скандального «китайского завода».

Хронология неудач

Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» с самого начала был белорусско-китайским проектом. Его стоимость составляла около $850 млн, из них $654 млн — кредиты Экспортно-импортного и Индустриально-коммерческого банков Китая. В октябре 2010 года было подписано соглашение о строительстве завода с китайской корпорацией САМСЕ.

Возведение цехов нового предприятия началось в 2012 году прямо за забором старого комбината. Завод должен был начать работать еще в 2015-м, однако его пробный запуск оказался неудачным. Красную ленту и ножницы пришлось отложить до конца 2017 года.

К этому моменту жители Светлогорска собрали несколько тысяч подписей против предприятия. Активисты обращали внимание на низкое качество производства и последствия для природы.

Последнее китайское предупреждение

С тех пор в истории завода начинаются «вонючие страницы». Горожане регулярно жалуются на едкий неприятный запах. Они заявляют, что ЦКК по ночам выбрасывает в воздух вредные вещества.

«Происходят выбросы вредных веществ и прежде всего — метилмеркаптана [бесцветный ядовитый газ с ароматом тухлой капусты. — прим.]. Он очень вредит здоровью взрослых и детей. Любой житель Светлогорска вам скажет, что выбросы есть, они сильные и делают их ночью, когда люди спят», — рассказывала в беседе с корреспондентом местная активистка Елена Маслюкова.

«Наше предприятие соответствует самым высоким мировым стандартам экологической безопасности. Компания, которая поставляла нам все технологическое оборудование, — это крупнейший мировой производитель», — оправдывался директор Светлогорского ЦКК Юрий Крук. Он обещал, что противный запах уйдет «до конца января [2018 года] точно», но ситуация не менялась.

В мае 2019 года строительство завода проинспектировал премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Он пожаловался на китайских подрядчиков, которые срывают сроки и нарушают инструкции. 2 августа на комбинате заявили о намерении расторгнуть контракт с китайцами. А 15 августа концерн «Беллесбумпром» распространил заявление, что будет завершать строительство самостоятельно.

Дальше все пошло как по маслу. Уже в ноябре Госпромнадзором было «выдано заключение о соответствии объекта строительства, вводимого в эксплуатацию, утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности». В ведомстве заявили, что препятствий для введения в эксплуатацию завода не существует.

«Разборки были жесткие»

14 февраля на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК Александр Лукашенко много говорил об экологии. «Сейчас все живут экологическими проблемами, поэтому мы не можем быть в стороне, — цитирует его БелТА. — Когда мне доложили, что тут дурно пахнет, разборки были жесткие».

Сегодня едкий запах тухлой капусты он все-таки не учуял. Руководство инспектируемого предприятия может выдохнуть. Возможно, даже без наличия метилмеркаптана в легких.