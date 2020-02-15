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Президент Литвы назвал США гарантом сдерживания России в Балтии

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  • 15.02.2020, 9:16
Президент Литвы назвал США гарантом сдерживания России в Балтии

Гитанас Науседа оценил вклад НАТО в безопасность региона.

Гитанас Науседа заявил, что США помогают сдерживать «российскую угрозу» в Балтии. Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба президента Литвы.

«Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать российскую угрозу. Важно, чтобы силы НАТО в Литве были максимально подготовлены», — сказал Науседа.

Президент добавил, что географическое и геополитическое положение Литвы требуют максимально эффективного использования ресурсов. Он также отметил, что сигнал о том, что любое нарушение безопасности и суверенитета стран Балтии вызовет решительную реакцию и месть, является сильным сдерживающим фактором.


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