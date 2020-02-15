Вместе зайцы — сила! 6 15.02.2020, 9:25

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Фото: tut.by

Если бы наш народ таким же фронтом выступал и по другим вопиющим проблемам.

Зайцы - существа быстроходные. Что в природе, что в общественном транспорте, пишет «БелГазета». Чтобы изловить их, нужно не зевать. Учитывая это, на прошлой неделе «Минсктранс» решил ввести в столичных автобусах занятное новшество: когда те отъезжают от остановки, система оплаты блокируется через 15 секунд после начала движения.

«В правилах перевозки пассажиров автобусами написано, что надо оплачивать проезд до начала поездки, - пояснил в комментарии tut.by замгендиректора «Минсктранса» Виктор Тозик. - Да, и система будет блокироваться - чтобы пассажиры не стояли возле дверей, не ждали, когда увидят контролера на ближайшей остановке, чтобы быстренько закомпостировать талон. Все направлено на то, чтобы людей заставить платить, чтобы никто не ездил зайцем».

Предупреждения о блокировке валидаторов зазвучали из автобусных динамиков 3 февраля. В тот же день «обрадованная» новшеством столица встала на уши. Новость породила не только шквал шуток в соцсетях, но и несколько гневных петиций в адрес столичных транспортников. Люди резонно указывали на то, что 15 секунд недостаточно для оплаты проезда. Это был редкий для Беларуси случай, когда народ выступил единым фронтом, его глас был услышан, и чиновники дали задний ход.

4 февраля в автобусные парки столицы пришла факсограмма: «Срочно обеспечьте демонтаж звукового ролика по блокировке систем оплаты в салонах автобусов». А директор ГП «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов рассказал агентству «Минск-Новости», что предложение «Минсктранса» не внедрят.

Если бы наш народ таким же фронтом выступал и по другим вопиющим проблемам общественной жизни, мы бы давно уже жили в другой стране.