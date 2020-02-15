Лукашенко продолжает играть в русскую рулетку 2 15.02.2020, 10:52

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Кремль как пить дать может устроить новые трудности.

Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал на naviny.by свежие резкие высказывания Лукашенко в отношении России.

– Причину резких заявлений Лукашенко в адрес Москвы долго искать не надо. Ведь нужно объяснить, почему белорусам будет хуже. Или, по крайней мере, почему им не видать хотя бы польских зарплат…

Объяснение таково: в обмен на дешевые нефть и газ Кремль навязывает инкорпорацию, на что он пойти не может.

Впрочем, надежды, что формула «братской интеграции» еще принесет какую-то отдачу, видимо, теплятся у Лукашенко и поныне. Как следует из его сегодняшних откровений, на переговорах в Сочи он апеллировал к совместной советской истории. В частности, подчеркнул, что белорусы трудились на разработке нефтяных и газовых месторождений в Сибири. С прозрачным намеком, что за это не грех бы дать скидку.

Но судя по итогам Сочи, эти эмоциональные доводы не повлияли на позицию российской стороны. И вряд ли повлияют. Так что сегодняшние объяснения — разговоры в пользу бедных. Лукашенко скорее пытается оправдаться перед электоратом за поражения на восточном фронте, чем разжалобить московских «бухгалтеров», этих чертовых рыночников, засевших-де в окружении Путина.

Самого Путина Лукашенко из дипломатических соображений пробует вывести за скобки, но как-то неубедительно…

Опасность (продолжение переговоров по дорожным картам) налицо, и Лукашенко ее наверняка осознает. Но, как видим, намерен продолжать игру в русскую рулетку — очевидно, в надежде урвать хоть шерсти клок. И по энергоресурсам, и по другим вопросам.

Если же демонстративно отказаться от дорожных карт, начать бить всю интеграционную посуду, то Кремль как пить дать может устроить новые трудности. Например, в вопросе кредита на Островецкую АЭС.