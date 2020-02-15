Виктор Бабарико о суперпроектах в экономике: Крах 11 15.02.2020, 10:56

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Фото: tut.by

Во всем мире после модернизации — улучшение, а у нас — нааборот.

Глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико полагает, что если Беларусь откроет рынок — есть большой риск, что нас съедят из-за неконкурентоспособности.

— Назовите мне хотя бы один уникальный продукт или производство, который создали в Беларуси в последние 25 лет? — сказал банкир в интервью naviny.by. — Мы лишь удивительным образом обогатили некоторые экономические термины иным смыслом.

Вот я всегда считал, что если предприятию плохо, его сначала санируют, затем проводится модернизация, а потом начинается процесс улучшения. Беларусь поменяла местами этот принцип — мы предприятия сначала модернизируем, а потом почему-то начинаем санировать. Т.е. во всем мире после модернизации — улучшение, и только у нас — крах. Модернизировали деревообрабатывающую отрасль, после этого она практически умерла. Цементная отрасль — туда же. Мы таким же способом всю жизнь модернизируем сельское хозяйство.

«Салiдарнасць» напоминает, что в модернизацию 9 белорусских деревообрабатывающих предприятий из бюджета было вложено около 4 миллиардов долларов. В результате отрасль остается убыточной, причем ее потери растут: если в 2017-м минус составил 73 миллиона рублей, то в 2018-м – 286! (данных по 2019-му пока нет).

Цементные заводы обновляли при помощи низкокачественного китайского оборудования – потому что дешевое. Тем не менее модернизация трех предприятий обошлась более, чем в миллиард долларов. Убытки в 2018-м составили 280 миллионов рублей. Минувшей осенью председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов сетовал, что ожидаемой отдачи от колоссальных средств, вложенных в цемент, пока нет.

Эти суперпроекты имели особый статус, поскольку находились под личным контролем Александра Лукашенко. Но даже постоянное внимание главы государства ситуацию не спасло. Гигантские суммы потрачены неразумно, и это касается не только деревообработки и цементных заводов. В итоге белорусская экономика имеет низкую конкурентоспособность: в условиях открытого рынка нас действительно могут сожрать, причем очень быстро.