Россия потеряет первое место в медальном зачете олимпиады в Сочи 4 15.02.2020, 11:08

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Биатлониста Устюгова признали виновным в употреблении допинга.

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом дела.

Результаты Евгения Устюгова, показанные им в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, подлежат дисквалификации со всеми вытекающими последствиями, включая лишение всех медалей, очков и призов. В числе последствий — аннулирование результатов Устюгова на Олимпийских играх 2014 года, на которых он завоевал золотую медаль в эстафете.

Ранее олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил. Ее результаты с марта 2013 года по конец сезона 2014-го аннулированы. Слепцова, завершившая карьеру биатлонистки еще в 2017-м году, получила двухлетнюю дисквалификацию.

При этом отсчитываться она будет со вторника – даты вынесения вердикта. Как отмечают в СБР, Слепцову признали виновной в том, что она принимала некую запрещенную субстанцию в нарушение правил Международного союза биатлонистов (IBU). При этом в тот период, результаты которого аннулированы, спортсменка выступила на этапе Кубка мира лишь один раз: во французском Анси в эстафете. Российская команда тогда заняла 6-е место.

Обвинения в нарушении антидопинговых правил были предъявлены Слепцовой в 2018 году. Тогда же под подозрения попали биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов – их дисквалифицировали прошлым летом – а также двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов. О том, что против него вновь ведется расследование, стало известно в четверг. Слепцова же ранее говорила, что Международный союз биатлонистов пустил пыль в глаза и не предъявлял никаких доказательств.

Светлана Слепцова является олимпийской чемпионкой Игр 2010 года в Ванкувере. Также она стала чемпионкой мира в 2009 году. Обе награды завоеваны в эстафетах и сохранены за биатлонисткой.