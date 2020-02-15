Кремлевская манная каша 1 Илья Константинов

15.02.2020, 12:16

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Илья Константинов

Фото: TASS

«Народному голосованию» заведомо придают характер «одобрямса».

Любимое место в «Джентльменах удачи»: «Сегодня завтрак у нас в детском саду отменяется. Мы совершим полет в космической ракете на Марс. Прошу вас, возьмите в руки космические ложки, подкрепитесь основательно».

В последнее время мне все чаще вспоминается этот эпизод.

И не столько потому, что нас кормят разговорами про освоение Марса, сколько по причине поразительной интонационной узнаваемости. Власть общается с народом в России примерно так, как герой Евгения Леонова разговаривал с дошколятами.

Пересмотрите последнюю встречу Путина с членами так называемой «рабочей группой» по изменению конституции.

Разговор умного взрослого с ребенком: совершенно серьезен по форме и абсолютно сказочен по содержанию.

Ну например: сенатор Клишас описывает предлагаемую процедуру принятия поправок, в соответствие с которой на общенародное голосование будет выноситься уже подписанный президентом закон об изменении конституции.

А Путин говорит, что тут «без пол-литра не разберешься», затем соглашается с предлагаемой схемой, а заканчивает утверждением, что все будет решать народ.

Но ведь ежику понятно,что принятый Думой, Советом Федерации, утвержденный большинством законодательных собраний субъектов федерации (как требует конституция) и подписанный президентом закон не станут пересматривать по результатам неконституционного «народного голосования». Что этому «народному голосованию» заведомо придают характер «одобрямса» (недаром все избегают слова «референдум»).

Ежику-то это понятно, а вот членам «рабочей группы» — почему-то нет. Все с серьезным видом слушают и кивают головами.

Им говорят: «возьмите в руки космические ложки» и они радостно принимаются за конституционный «завтрак».

Может быть, дело в том, что в состав «рабочей группы» входят исключительно надежные, проверенные принятием репрессивных законов и участием в бредовых ток-шоу «товарищи», а все остальное общество с негодованием откажется играть роль неразумных малолеток в разворачивающемся спектакле?

Увы, надежды на это мало.

Посмотрите, с каким энтузиазмом люди обсуждают ничего не значащие обещания «индексировать» и «платить не ниже», как будто не знают на собственном опыте, что уж кто-кто, а государство всегда найдет возможность сэкономить на «дорогих россиянах»? Как будто все позабыли известную восточную мудрость: «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет».

Впрочем, много ли человеку нужно для счастья? Дадут ему дополнительный выходной в день голосования, уже хорошо. По принципу: с худой овцы хоть шерсти клок.

Поразительно, как легко оказывается поставить состоящее из взрослых людей общество в положение наивного ребенка, верящего в волшебников и Деда Мороза.

Впрочем, социологам давно известно, что толпа глупее и примитивнее отдельно взятого человека.

А наше, практически лишенное структуры, общество фактически и является неорганизованной толпой.

И ответственность за это лежит не на рядовых гражданах, а на тех самых знаковых фигурах, которые сегодня так охотно подхватывают предлагаемую им игру в детский сад.

Видно в этом кремлевском детском саду и в самом деле очень вкусная манная каша.

Илья Константинов, «Фейсбук»