США выделят $1 миллиард для реформы энергетики стран инициативы Троеморья 15.02.2020, 12:47

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Цель — избавить страны от влияния России.

Конгресс США рассмотрит предложение о выделении американской помощи для восточноевропейских государств, стремящихся к энергетической независимости, в том числе от России.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время Мюнхенской безопасности конференции, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Помпео подчеркнул, что США продолжат "поддерживать Украину в борьбе с Россией", но особое внимание уделил поддержке всего восточноевропейского региона в стремлении энергетической независимости.

"Мы планируем выделить 1 млрд долларов для наших друзей и союзников из Восточной Европы в рамках инициативы трех морей", - заявил он.

Помпео не уточнил, какие будут условия предоставления средств, отметив, что они будут направлены на "поддержку процветания и энергетической безопасности" государств региона. "Цель - ускорить изменения - энергетическом секторе", заявил он.