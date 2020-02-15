США выделят $1 миллиард для реформы энергетики стран инициативы Троеморья
- 15.02.2020, 12:47
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Цель — избавить страны от влияния России.
Конгресс США рассмотрит предложение о выделении американской помощи для восточноевропейских государств, стремящихся к энергетической независимости, в том числе от России.
Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время Мюнхенской безопасности конференции, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Помпео подчеркнул, что США продолжат "поддерживать Украину в борьбе с Россией", но особое внимание уделил поддержке всего восточноевропейского региона в стремлении энергетической независимости.
"Мы планируем выделить 1 млрд долларов для наших друзей и союзников из Восточной Европы в рамках инициативы трех морей", - заявил он.
Помпео не уточнил, какие будут условия предоставления средств, отметив, что они будут направлены на "поддержку процветания и энергетической безопасности" государств региона. "Цель - ускорить изменения - энергетическом секторе", заявил он.