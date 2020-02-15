Трещина на участке нефтепровода Мозырь — Брест: произошел разлив нефти 17 15.02.2020, 13:33

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Площадь разлива нефти составила 0,5 кв. метра.

14 февраля произошел разлив нефти на участке нефтепровода Мозырь — Брест ОАО «Гомельтранснефть Дружба» возле деревни Большие Зимовичи Мозырского района Гомельской области, сообщает МЧС.

Сообщение спасателям поступило в 13.01. Оказалось, что разлив произошел из-за порыва нитки нефтепровода. Площадь разлива нефти на поверхности составила 0,5 кв. метра (15 литров).

«Для отсечения дефектного участка перерыв в перекачке нефти составил 31 минуту. Для сбора нефти и удаления загрязненного грунта на месте инцидента работали 6 единиц техники и 12 человек», — сообщили в МЧС.

В 19.45 работа поврежденной нитки нефтепровода была восстановлена. Пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, из-за повреждения на полчаса пришлось остановить перекачку нефти в сторону Польши.