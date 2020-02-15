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Турецкий спецназ переправляется в Идлиб

  • 15.02.2020, 13:14
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Турецкий спецназ переправляется в Идлиб
Фото: Reuters

Войска находятся недалеко от границы Сирии.

Турция направляет свои войска специального назначения в сирийскую провинцию Идлиб, отряды будут размещены в районе пунктов наблюдения. Об этом сообщает "Зеркало недели.Украина" со ссылкой на "Анадолу".

Издание сообщает, что колонна из 60-ти БТР с отрядами спецназа прибыла в район Рейханли южной турецкой провинции Хатай, которая граничит с Сирией.

Отмечается, что к пунктам наблюдения также будут переданы комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Известно, что 12 пунктов наблюдения Турции на территории Сирии – результат астанинских договоренностей, их основная цель – мониторинг режима перемирия.


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