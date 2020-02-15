Нефтяной рынок — не базар 15.02.2020, 14:08

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Есть ли шансы у Лукашенко найти альтернативные поставки?

Беларуси остро не хватает нефти для переработки. Не хватает ее настолько, что начали забирать технологическую нефть из трубопровода «Дружба». Транзит российской нефти пока не остановлен, но использование технической нефти может свидетельствовать об острой недостаче сырья. Как Минск может выйти из этой ситуации — разбирался «Белсат».

«С января у нас минимальные поставки нефти на заводы, они загружены на 10, 12 до 20 тыс. тонн в сутки – это очень мало, они могут перерабатывать до 35 тыс. тонн. Тем не менее дефицита топлива на внутреннем рынке нет», – заявила Татьяна Маненок, обозреватель интернет-издания «Белрынок»:

Нет благодаря тому, что купили 80 тыс. тонн норвежской нефти компании «Johan Sverdrup» через литовский порт Клайпеда. Альтернативные поставки обошлись Беларуси в дополнительные почти сто долларов за тонну.

«С 2024 года Беларусь будет иметь мировые цены, и заводы, возможно, также будут к этому времени подготовлены. Если белорусская сторона заранее начала искать, то тоже это очень правильно», – продолжает Татьяна Маненок.

Но дьявол кроется в деталях: нефтяной рынок – не базар. Все поставки расписаны заранее на несколько месяцев вперед. Вклиниться со срочным заказом возможно, если договориться непосредственно с хозяевами той или иной нефтяной поставки. Cырье с норвежской «Johan Sverdrup» поставляется преимущественно в Китай. То есть полученная Беларусью нефть де-факто могла быть в собственности некой китайской компании.

Аналитик энергетического сектора из Варшавы, Войцех Якубик, считает, что: поставка нефти из Норвегии в Беларусь не была договором между государствами:

- Это была биржевая закупка. В нормальных рыночных условиях можно спокойно покупать нефть на бирже, Польша некоторое время назад приобрела нефть в Нигерии.

А тем временем в Москве эксперты размышляют над тем, возможно ли остановить работу ветки трубопровода «Дружба», которая идет через Беларусь.

«Не будет проблем с переводом на железнодорожный транспорт, на морские танкеры – альтернативы есть», – заявил аналитик группы компаний «Финам» Алексей Калачев.

Риск такой блокады уменьшит разве только переформатирование поставок на белорусские НПЗ. Простейший вариант – популярная на нефтяном рынке мера взаимозачета. Такая схема может осуществляться с Польшей, если белорусы договорятся откачивать купленную польскими компаниями сразу из нефтепровода «Дружба» на своей территории.

И взамен – польская сторона получает купленную белорусами нефть из третьих стран на морские терминалы танкерами.

«Беларусь могла воспользоваться поставкой из Польши кратковременно, когда после случая с грязным нефтью трубопровод был пуст и можно было послать нефть в обратном направлении. А чтобы это осуществлять синхронно – нужна инфраструктурная инвестиция, и Польша тут не получила ни одного сигнала от Беларуси», – продолжает Войцех Якубик.

Есть варианты и на юге. Если Украина вернется к проекту «Одесса — Броды», то пришлось бы достроить нефтепровод от Бродов до Беларуси.

«Ни одна компания не будет строить трубы, если не будет уверена в ее загрузке на 20, а то и на 30 лет. Причем в полной загрузке. Ведь проблема Одесса — Броды заключалась в том, что она ни разу не работала на проектной мощности», – заявил украинский экономист Геннадий Рябцев.

Соответствующие переговоры проходили между бывшим главой Украины Петром Порошенко и Ильхамом Алиевым в 2016 году. Вопрос в том, будет ли нынешнее руководство Украины заинтересовано в таком проекте?

«Украинская сторона, насколько мне известно, включил в пакет переговоров с Беларусью вопрос о возможном транзите нефти для нужд Беларуси. Но договорятся ли стороны. По моему мнению, – нет, так как профильных специалистов на близких переговорах не планируется», – сказал Геннадий Рябцев.

Наконец – северное направление. Глава МИД Латвии Эдгар Рынкевич в середине января сообщил, что Латвия готова рассмотреть вопрос о поставках нефти в Беларусь через свои порты. Для этого пришлось бы возобновить работу «Дружбы» на участке Полоцк — Вентспилс, учитывая, что латвийская компания «LatRosTrans» до сих пор не рассчиталась с Беларусью за 150 тыс. тонн технического нефти (стоимостью 50 млн евро), которую самовольно выкачала из трубопровода в 2010 году .

«Нефтеперерабатывающие заводы расположены далеко от портов, согласно с практикой, когда заводы стоят более чем за 600 км, то экономически нецелесообразно экспортировать нефтепродукты», – cчитает Татьяна Маненок.

И, возможно, наиболее перспективное предложение – от госсекретаря США Майкла Помпео. Мол, Вашингтон готов обеспечить Беларусь энергоресурсами по конкурентным ценам. Альтернатива – реальная, ведь это совсем не означает поставки черного золота из самих США. Американской нефти достаточно в Европе и в Саудовской Аравии, которую можно приобретать опять же по взаимозачету.

«Закупка в Европе или в США по рыночным ценам имеет смысл только в том случае, если Россия, российские нефтяные компании прекратят поставки нефти на белорусские НПЗ. Видим, что частично это происходит. Ибо если это вопрос загрузить заводы любой ценой, то это уже не ценовой вопрос», – cчитает Алексей Калачев.

Нефтяные переговоры с Россией регулярно с вопроса экономического превращаются в политический. Сейчас Минск заявляет о победе на последних сочинской переговорах. Мол, наконец – договорились покупать российскую нефть по рыночной стоимости. Хотя еще недавно звучало возмущение, когда Лукашенко заявил:

«Я ему сказал: мы так же гордо, если вы будете нас наклонять и к рыночной стоимости на нефть подвели, пошлину заменили налоговым маневром, возьмем с рынка и другую нефть».

И пока похоже на то, что, несмотря на все альтернативные варианты на каждой из сторон белорусской границы, брать будем – опять из России.