Иран признался в неспособности расшифровать черные ящики сбитого «Боинга» 15.02.2020, 14:09

Однако и отдавать их не собирается.

Специалисты Ирана не могут расшифровать данные с бортовых самописцев сбитого Boeing 737 авиакомпании МАУ, однако власти не собираются их передавать другим странам. Об этом заявил министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в интервью NBC, пишет liga.net.

Зариф сказал, что по правилам международной авиации Иран имеет право возглавить расследование по катастрофы авиалайнера, и стране необходимо программное обеспечение, аппаратура и дополнительные инструкции от США или других западных стран, чтобы иметь возможность расшифровать информацию.

"Мы обратились за помощью, почему США не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не дали нам программное обеспечение? Почему они не передали нам опыт?" - сказал Зариф.

Журналист NBC спросил Зарифа, ведутся ли работы по расшифровке в момент, когда проходит интервью, на что министр ответил отрицательно и заверил, что "мы не прикоснемся к черному ящику без присутствия всех заинтересованных сторон".