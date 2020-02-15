Владимир Непомнящих: Я не мог остаться дома и присоединился к протестам 15.02.2020, 14:17

Фото: «Радыё Свабода»

Защитник независимости Беларуси ищет защиты в ООН

Гомельский активист Владимир Непомнящих исчерпал все эффективные средства правовой защиты внутри страны, однако не смог защитить свои права на свободное выражение мнения во время мирных собраний по защите страны от глубокой интеграции с Россией, прошедших в Минске в конце прошлого года, пишет «Гомельская весна».

15 февраля он обратился с индивидуальной жалобой в Комитет ООН по правам человека, в которой обвиняет белорусское правительство в преследовании постфактум крупными денежными штрафами за фактическую защиту своего государства. На международном уровне активист заявил о грубом нарушении его прав на мирные собрания и выражения личных мнений, гарантированных ему как белорусской Конституцией, так и Международным пактом о гражданских и политических правах.

Напомним, небезразличного к судьбе страны гомельчанина суды судили дважды за участие в протестных акциях, проходящих на Октябрьской площади в Минске. В обоих случаях активисту пенсионного возраста присуждены крупные штрафы (20 и 25 базовых величин), превышающие размер его пенсии.

Владимир Непомнящих заявляет, что в обоих случаях действовал согласно Конституции Беларуси, в которой записано, что защита государства является обязанностью каждого гражданина.

«Накануне протестных акций в СМИ распространялась информация о том, что существуют какие-то дорожные карты об интеграции с Россией, а вот что в них написано, никто из граждан не знал и не знает до сих пор. Российские издания сообщали о создании общих органов управления, а это значит, что Беларусь могла исчезнуть с карты мира, как государство. В такие дни я не мог остаться дома и присоединился к протестам», - прокомментировал личную позицию В. Непомнящих.

Адвокат прав человека Леонид Судаленко, помогающий защитникам суверенитета отстаивать права в КПЧ ООН считает, что судьи взяли на себя ответственность за неисполнение обязательств, прописанных в международных договорах страны.

«При ограничении гражданских прав на судье всякий раз лежит обязанность доказать целесообразность и пропорциональность накладываемых ограничений. В делах Непомнящих эти обязанности не выполнены, что прямо свидетельствует как о неправомерности, так и о незаконности вынесенных постановлений», - прокомментировал дело гомельского активиста правозащитник.