В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса 1 15.02.2020, 14:30

На данный момент более 67 инфицированы вирусом.

Во Франции умерла китайская туристка, которая была инфицирована новым смертельным коронавирусом. Это первый подобный летальный случай за пределами Азии. Жертвой стала 80-летняя женщина из китайской провинции Хубэй, заявила министр здравоохранения Франции Агнес Бузин, передает ВВС.

Туристка прибыла во Францию 16 января и находилась в карантине в больнице с 25 января.

Ранее за пределами материкового Китая было зафиксировано лишь три смерти от коронавируса — в Гонконге, на Филиппинах и в Японии.

Отметим, что, по последним данным, более 67 тысяч человек инфицированы китайским коронавирусом, более 1,5 тысяч умерли. В то же время более 8 тысячам инфицированных удалось успешно выздороветь.