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В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса

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  • 15.02.2020, 14:30
В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса

На данный момент более 67 инфицированы вирусом.

Во Франции умерла китайская туристка, которая была инфицирована новым смертельным коронавирусом. Это первый подобный летальный случай за пределами Азии. Жертвой стала 80-летняя женщина из китайской провинции Хубэй, заявила министр здравоохранения Франции Агнес Бузин, передает ВВС.

Туристка прибыла во Францию 16 января и находилась в карантине в больнице с 25 января.

Ранее за пределами материкового Китая было зафиксировано лишь три смерти от коронавируса — в Гонконге, на Филиппинах и в Японии.

Отметим, что, по последним данным, более 67 тысяч человек инфицированы китайским коронавирусом, более 1,5 тысяч умерли. В то же время более 8 тысячам инфицированных удалось успешно выздороветь.


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