Зеленский исключил прямые переговоры с главарями «Л/ДНР» 15.02.2020, 14:49

ФОТО: TASS

Президент Украины заявил, что готов к диалогу, но не с боевиками.

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность того, что Украина будет вести "прямой диалог" с главарями самопровозглашенных "республик" на Донбассе.

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской сфере безопасности конференции, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский заявил, что такая идея время от времени звучит от партнеров, как механизм договоренностей о прекращении огня, но Украина не даст на него согласия.

"Нужны действенные механизмы, по которым прекращения огня состоится не на словах, а в реальной жизни. Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемой местными властями в ОРДЛО", - рассказал он.

Президент пояснил, что готов к диалогу с жителями ОРДЛО, но в другом формате: "Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население".

Также, по его словам, нужно включить в диалог переселенцев.

"Есть еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть родной дом. Именно поэтому мы инициировали создание общественной диалоговой платформы "Мир Донбасса", к которой они должны быть привлечены. Они должны быть привлечены к консультациям на минском площадке и активно участвовать в обсуждении своего будущего в составе единой Украины", - заявил он.