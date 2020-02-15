«Жальгирис» Алексея Баги подписал контракт с бывшим форвардом «ПСЖ» и «Ливерпуля»
- 15.02.2020, 14:59
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Информация с налетом сенсационности пришла из Вильнюса.
Местный "Жальгирис", который возглавляет белорусский специалист Алексей Бага, подписал 30-летнего французского нападающего Давида Н'Гога, пишет "Прессбол".
В свое время игрок призывался в юношеские сборные Франции разных возрастов, а также провел три сезона в "ПСЖ" (2006-2008) и четыре — в "Ливерпуле" (2008-2011).
Последним клубом форварда был венгерский "Гонвед".