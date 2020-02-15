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Лукашенко недоволен налоговыми льготами в свободных экономических зонах

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  • 15.02.2020, 15:37
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Лукашенко недоволен налоговыми льготами в свободных экономических зонах

Правитель захотел получать больше денег от иностранных инвесторов.

Александр Лукашенко недоволен налоговыми льготами в свободных экономических зонах (СЭЗ).

Об этом он высказался во время поездки на целлюлозно-картонный комбинат в Светлогорске.

Правитель предложил пересмотреть некоторые подходы и условия, на которых в Беларусь идут иностранные инвестиции.

В СЭЗах государство в течение длительного времени не получает практически ничего в виде налогов. Заметной пользой от таких зон является создание дополнительных рабочих мест. Но этот вопрос, говорит Лукашенко, для нашей страны уже не такой острый.

«Нам надо ориентироваться уже на что-то существенное. Любые рабочие места должны приносить доход. Это стратегический вопрос», — приводит БелТА его слова.


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