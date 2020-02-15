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Зеленский пошутил об импичменте Трампа: Я хотел стать популярным в США

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  • 15.02.2020, 16:16
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Зеленский пошутил об импичменте Трампа: Я хотел стать популярным в США

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал то, что Украина стала фактором внутренней политики США, пошутив о новом разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский поднял эту тему в ответах на вопросы, но сказал, что готовился к этому вопросу, и ответил на него на английском. Ответ оказался шутливым.

"Признаюсь, что я, когда был актером и сценаристом, у меня была мечта: я хотел стать популярным в США. Сейчас я президент, и я популярен в США. Но слушайте, я хотел чтобы это произошло иначе!" - отвечал он, вызвав смех в зале.

Зеленский также пошутил, что с этим опытом, в случае необходимости - готов к еще одному телефонному разговору с Трампом.

Как известно, именно телефонный разговор Зеленский-Трамп стал причиной "украинского кризиса" в Соединенных Штатах и вызвала неудачную попытку отстранить президента Дональда Трампа.


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