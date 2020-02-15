«Система Робина Гуда»: что говорят бюджетники? 5 15.02.2020, 16:30

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Бюджетники продолжают обсуждать свои январские зарплаты, начисленные по новой системе.

Зарплаты по словам многих, получились меньше, чем в декабре прошлого года. Особенно много таких сообщений от работников образования, в частности от учителей и работников детских садов. «На руки без учета аванса мне начислили 125 рублей. Как на эти деньги четверых детей растить можно?» — задается вопросом педагог-психолог одного из детских садов Светлогорска. В Министерстве по труду и соцзащите говорят, что действительно есть случаи, когда зарплаты снизились из-за ошибок в начислениях, однако они единичные и произошли не из-за введения новой система, а из-за человеческого фактора. Tut.by посмотрел, какие ошибки были допущены.

В нашу редакцию ежедневно приходят расчетники от работников бюджетных организаций, которые просят проверить правильность начислений в них. По мнению людей, их заработки сильно упали.

Зарплаты бюджетников, напомним, с 1 января этого года считают по новой системе. Среди основных новшеств: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку, которая сейчас составляет 185 рублей. Однако в каждой из сфер — образовании, здравоохранении, спорте и других — по-прежнему будут свои особенности расчета зарплат.

— Мы и так жили небогато, получали копейки. Лично у меня зарплата была чуть больше 500 рублей в декабре. А в январе я получила чуть ли не минималку. Допустим, в декабре были премии больше. Ну, а с ноябрем и октябрем почему разбежка больше 100 рублей? — спрашивает воспитатель одного из детских садов в Минской области. — В бухгалтерию ходила, там говорят, что все верно посчитали. Ждите, сказали, в феврале должно быть больше. Подожду. Но если зарплата не увеличится до прежнего уровня, буду жаловаться, куда только можно. Да и не только я. Напишем коллективную жалобу.

Свои расчетники прислала педагог-психолог из детского сада. Женщина, как и другие, написала, что у нее упала зарплата.

— Из-за нехватки средств на содержание детей, мне пришлось выйти на работу на 0,5 ставки, когда еще была в декретном. Когда младшему исполнилось 3, перешла на полную ставку. В детском саду нет ставки социального педагога, а я фактически веду всю работу как за психолога, так и за социального педагога, мне давали премии за это, — рассказывает педагог-психолог одного из детских садов в Светлогорске. — Работаю я с 8.00 до 18.30, а иногда и до 19.30. Как видно в расчетниках, в январе мне снизили должностной оклад и оплату по ставке. В итоге на руки без учета аванса получить 125 рублей. Как могло так получится, если я работала как и прежде, да еще шесть дней на полную ставку? Как можно прожить матери с четырьмя детьми на 125 рублей, оплачивая коммуналку, сад, кружки?

В Минтруда посмотрели расчетники педагога и подтвердили — зарплата упала из-за ошибки в начислениях.

— При начислении заработной платы за январь 2020 года по новым условиям оплаты труда по сравнению с декабрем 2019 не была учтена надбавка, учитывающая отраслевые особенности педагогической деятельности, пояснили в ведомстве. В результате произошло снижение заработной платы за январь на 71 рубль. Эта сумма уже включена в зарплату в виде надбавки за высокие достижения в труде и выплачена 11 февраля.

Еще несколько расчетников за разные месяцы пришло от учителя-дефектолога, работающего в детском саду в райцентре. Работница не расписывала подробно, что конкретно ее не устроило, однако, судя по суммам в квитанциях, разница в суммах за декабрь и январь у нее составила больше 200 рублей.

В Минтруда пересчитали по правилам. Разбежка оказалась не такой большой, однако работнице все равно не доплатили.

В ведомстве пояснили, что централизованной бухгалтерией произведен перерасчет. Сумма подлежащая доплате работнику — 100,71 рубля и она выплачена 12 февраля. «Снижение заработной платы произошло по причине несоблюдения размеров стимулирующих выплат за один и тот же показатель — надбавка, учитывающая отраслевые особенности педагогической деятельности в условиях 2019 года и надбавка за характер труда в условиях 2020 года.

Одна из работниц детского сада в райцентре Брестской области отметила, что зарплата в январе в сравнение с декабрем у нее не упала.

— Дали копейка в копейку. Но в бухгалтерии по секрету сказали, что вытягивали выплаты искусственно, просто высчитывали и крутили, чтоб не вышло меньше — начальство так сказало. Но будет ли так и дальше, гарантии нет.

В редакцию продолжают писать учителя. Они жалуются не только на то, что, по их мнению, у них упали получки, но и на то, что система оценки их труда стала более непонятной.

— Теперь все формулировки стали размытыми. Если раньше был полный список, за что мы могли получить премию. Была отдельная сумма за проведение мероприятий, подготовку учеников к олимпиаде и так далее — за каждое действие платили, то сейчас основание для начисления надбавок и премий, к примеру, звучит так «активное участие в жизни школы». Такая непонятная формулировка и что за ней стоит вообще не понятно, — делится мнением одна из учителей. — Стоит ли сейчас участвовать в конференциях и в какую сумму оценят участие в них? И самое интересное, сейчас директора школ утверждают премии и только от их объективного взгляда будет зависеть, заслужил надбавку учитель или нет.

Однако чиновники необходимость введения новой системы объясняли тем, что она упростит расчеты, сделает их более прозрачными и менее громоздкими.

Кстати, в Минтруда проверили расчетники и учителя, которые мы туда раньше отправляли. Конкретно в этом случае были найдены ошибки.

— Сравнив расчетные листки за декабрь и январь, пришла к выводу, что в январе я не работала, потому что зарплата у меня упала более чем на 200 рублей, — рассказывает учитель. — Оставить электронное обращение на сайте Министерства по труду и социальной защите не получилось, выдавало постоянно ошибку.

В министерстве при проверке выяснили, что в этом случае премия в размере 20%, начисленная в декабре, не была учтена при определении размера заработной платы за январь. В результате зарплата учителя за январь 2020 по сравнению с декабрем 2019 упала на 56 рублей (а не на 200, как говорила работница образования).

— Указанная сумма доплачена к заработной плате за январь 2020 года, — сказали в Минтруда.

В Минтруда рассказывают, что они тоже ежедневно получают около 10−15 обращений, которые касаются начисления зарплаты бюджетникам по новой схеме и разъяснения законодательства. «После проверки входящих обращений можем сказать: большинство фактов снижения заработной платы за январь при проверке не подтверждаются», отмечают в ведомстве.

Министерство подтверждает, что факты неправильного начисления заработной платы имеют место. «Но они не носят массовый характер и связаны с «человеческим фактором» — ошибками бухгалтерских служб.

— Мы полагаем, что данная ситуация связана с недостаточной информированностью работников. К сожалению, в ряде случаев руководители организаций и бухгалтерские работники на местах оказались не готовы дать работникам компетентные и доступные разъяснения, — отметили в Минтруда.