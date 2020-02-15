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Помпео - России и Китаю: Запад побеждает

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  • 15.02.2020, 16:52
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Помпео - России и Китаю: Запад побеждает
МАЙК ПОМПЕО

Госсекретарь США заявил, что Западом может стать «любой народ», который принимает модель уважения к свободе.

Госсекретарь США Майк Помпео на Мюнхенской конференции в субботу отстаивал глобальную роль Соединенных Штатов и сделал въедливую ремарку относительно Китая и России, пообещав, что идеалы и ценности Запада возьмут верх.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я рад сообщить, что смерть трансатлантического альянса сильно преувеличена. Запад побеждает, и мы побеждаем вместе", - сказал Помпео, очевидно, ссылаясь на слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

Помпео добавил, что Западом может стать "любой народ, который принимает модель уважения к индивидуальной свободе, свободному предпринимательству, национальному суверенитету".

В ходе выступления он также заявил, что США готовятся выделить $ 1 млрд для реформы энергетики в государствах Восточной Европы.


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