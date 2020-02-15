ФСБ задержала в Азовском море судно с украинскими рыбаками 4 15.02.2020, 17:16

1,559

Вся команда задержана в оккупированной Керчи.

Сотрудники пограничного "управления ФСБ России" в оккупированном Крыму задержали лодку с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря. Об этом 15 февраля сообщило агентство "Интерфакс".

По информации пресс-службы ФСБ, капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра было выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкана, а также орудие лова – ставная сеть. При этом документы на право добычи водных биологических ресурсов у задержанных отсутствовали, заявили в российском ведомстве.

Судно и рыбаки-украинцы доставлены в порт Керчи. Крымский "омбудсмен" Лариса Опанасюк сказала информагентству, что команда корабля задержана на 48 часов до выяснения обстоятельств.

Капитан судна в разговоре с сотрудниками ФСБ признал факт незаконного вылова камбалы и сообщил, что претензий к российским пограничникам не имеет. Он сообщил, что лодка вышла на промысел из села Райновка Запорожской области, пишет "Интерфакс".

13 ноября 2019 года Украина и Россия в онлайн-режиме подписали протокол о вылове рыбы в Азовском море.