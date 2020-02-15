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В Минске у «Яндекс.Такси» разворотили пассажирскую дверь

  • 15.02.2020, 17:27
  • 1,116
В Минске у «Яндекс.Такси» разворотили пассажирскую дверь
Иллюстрационное фото

Инцидент произошел вчера вечером.

Вчера вечером на улице Жасминовой возле ТРЦ Dana Mall в Минске случилась авария: столкнулись автомобили Skoda Rapid и Hyundai Creta.

Последствия дорожно-транспортного происшествия видел читатель Onliner.

Фото: onliner.by

— Как-то сорвали металл с двери. Пацаны с красной тачки говорят, что «Яндекс» подрезал, но как было, я точно не знаю, — рассказал он.

Пока официальной информации об инциденте нет.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

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