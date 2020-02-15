Федерация грозит БАТЭ и «Шахтеру» лишением господдержки из-за демарша по сборной 15.02.2020, 17:54

Кто сдастся, а за кем будет победа?

В конце марта сборная Беларуси сыграет в плей-офф квалификации к Евро-2020. Такого шанса пробиться в финальную часть топ-турнира у нашей «националки» не было очень давно. Чтобы оказаться в числе лучших команд Европы в финальной стадии турнира, команде Михаила Мархеля нужно выиграть всего два матча у не самых топовых соперников. 26 марта победить в Тбилиси грузин, а через пять дней одолеть лучшего в паре Северная Македония/Косово, пишет «Трибуна».

В АБФФ с особым трепетом подходят к этим встречам. Из-за них перекроили календарь чемпионата Беларуси, который начнется непривычно рано. Все для того, чтобы «сборники» быстрее набрали игровой тонус. Никто против этого не возражал – все ради Евро.

Чтобы подготовиться к грузинам еще лучше, в начале декабря боссы Дома футбола объявили, что за месяц до выезда в Тбилиси «белокрылые» проведут учебно-тренировочный сбор за границей. На это время запланированы две товарищеские встречи: 23 февраля со сборной Узбекистана в ОАЭ, а 26 февраля в Софии с Болгарией.

6 февраля Михаил Мархель объявил ростер из 26 игроков, которые получили вызов в расположение «националки», а ровно через неделю взорвалась информационная бомба. В разгар предсезонки боссы БАТЭ и «Шахтера» отказались отпускать в сборную лидеров своих команд. Клубы имеют на это право. Дело в том, что даты спаррингов с Узбекистаном и Болгарией не предусмотрены рамками международного календаря ФИФА. Из-за этого приглашения не получили белорусы, играющие в клубах российской и казахстанской премьер-лиг.

В пятницу позицию борисовчан и солигорчан поддержали в брестском «Динамо».

Почему никто не возмущался раньше?

О датах матчей против Узбекистана и Болгарии стало известно еще 5 декабря 2019 года. Тогда никто из тренеров и боссов команд высшей лиги публично не выражал возмущения. Никто не протестовал и против непривычно раннего старта сезона, а главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко без проблем был готов отдать игроков (Максим Плотников, Максим Швецов, Иван Бахар, Владислав Климович) в руки Мархеля:

– Для меня важно, чтобы ребята вышли на поле и то, как они сыграют. Хочется, чтобы парни помогли сборной. Важно, чтобы они вернулись в хорошем состоянии, потому что потом нам предстоят ответственные матчи на Кубок. Не думаю, что эти спарринги сильно на них повлияют. По крайней мере, надеюсь, – говорил специалист после товарищеского матча с «Белшиной».

В федерации говорят, что перед тем, как договариваться о спаррингах с узбеками и болгарами, были проведены консультации с боссами ведущих клубов страны. И те, вроде бы, были напротив сотрудничества. В декабре на заседании Исполкома и заседании совета клубов также никто не возмущался.

Но белорусские топ-клубы встали на дыбы, когда увидели списки футболистов, вызванных в расположение «националки». В разгар предсезонки из Борисова на сбор «белокрылых» должны были отправиться пять футболистов, из Солигорска – семь, а из Бреста – восемь. Кроме того, боссов клубов волнует вопрос логистики. 19 февраля сборная должна чартером совершить перелет по маршруту Минск – Анталия – Дубай, а 24 февраля вылететь из Дубая в Каир (там намечена техническая остановка), затем самолет последует в Анталию и только оттуда в Софию.

И что теперь говорят в БАТЭ?

В начале следующей недели борисовчане отправятся на второй предсезонный сбор в Турцию. Команда только-только привыкает к требованиям нового главного тренера Кирилла Альшевского, поэтому руководству не хочется выдергивать из процесса лидеров Станислава Драгуна и Павла Нехайчика. Кроме того еще полностью не восстановился от травмы колена, полученной еще до первого вылета в Турцию, Игорь Стасевич. А из-за отсутствия Антона Сароки, все еще долечивающего старые болячки, Альшевский очень рассчитывает на помощь Максима Скавыша.

При этом «желто-синие» готовы отправить в «националку» Евгения Яблонского, но только на игру в Софию. Боссы БАТЭ не хотят рисковать функциональным состоянием полузащитника из-за большого количества перелетов.

Почему «Шахтер» не хочет отпускать лидеров?

Причины более-менее схожи. Во время первого турецкого сбора у главного тренера «горняков» Юрия Вернидуба случился разговор с Михаилом Мархелем. Украинский специалист был не в восторге от затеи АБФФ с товарняками во время предсезонки, но обещал попробовать найти компромисс. Однако когда в клуб пришло письмо из федерации футбола, то Вернидуб схватился за голову. Тренер был готов отпустить в расположение «националки» Подстрелова, Матвейчика, Лисаковича и Бурко (последнего только на игру с узбеками).

Вернидуб не хочет отпускать новичков солигорчан Гутора, Политевича, Кендыша, чтобы те быстрее адаптировались в новом коллективе. Однако руководство клуба все-таки решило пойти на кое-какие уступки АБФФ. Об этом нам сообщили в пресс-службе «горняков»:

– Как вы знаете, из нашего состава в сборную были вызваны семеро футболистов: Александр Гутор, Сергей Матвейчик и Сергей Политевич на первый контрольный матч, а Игорь Бурко, Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов и Виталий Лисакович – на оба спарринга. Несмотря на то, что согласно Регламенту ФИФА по статусу и трансферам клубы не обязаны освобождать игроков на матчи, запланированные в даты, которые не указаны в согласованном международном календаре матчей, мы пошли на определенный компромисс. Изначально нами действительно было предложено использовать Игоря Бурко в матче с Узбекистаном 23 февраля, а Сергея Матвейчика, Дмитрия Подстрелова и Виталия Лисаковича – на протяжении всего УТС. После нескольких дней переговоров тренерский штаб и руководство нашего клуба пошли на то, чтобы освободить для участия в первой встрече Александра Гутора, Игоря Бурко, Сергея Матвейчика и Дмитрия Подстрелова, а Виталия Лисаковича – для игры в обоих контрольных матчах.

Таким образом, в сборную не поедут только двое футболистов из семерых, указанных в вызове – Сергей Политевич и Юрий Кендыш. Но здесь нужно учитывать и ситуацию, в которой оказывается наш тренерский штаб: во время подготовительного периода, когда каждый день расписан буквально по часам, из команды выдергивают важных игроков основного состава. Необходимо отметить, что наша команда наряду с брестским «Динамо начинает сезон уже 4 марта и, по нашему мнению, более качественную подготовку к сезону, в том числе и к официальным играм сборной, игроки получат в рамках учебно-тренировочных сборов клуба, а не товарищеских матчей, которые к тому же сопряжены с длительными перелетами.