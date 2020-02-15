Движение против БелАЭС намерено остановить запуск атомной станции 1 15.02.2020, 18:13

В парламенте Литвы Движение против БелАЭС приняло петицию и направило письмо Лукашенко.

15 февраля в парламенте Литвы прошел первый съезд Движения против Островецкой АЭС. На первом съезде присутствовали известные литовские и зарубежные политики: глава восстановительного Сейма Литвы Витаутас Ландсбергис, нынешний спикер Сейма Викторас Пранцкетис, бывший глава МИД Украины Павел Климкин, евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс и другие. Беларусь представляли глава «Белорусских христианских демократов» Павел Северинец, глава центра «Европейский диалог» Анатолий Лебедько и глава белорусской партии зеленых Дмитрий Кучук, передает корреспондент Charter97.org.

Фото: charter97.org

Нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич приветствовала участников первого съезда Движения против Островецкой АЭС по телефону. Алексиевич отметила, что власти Беларуси извлекли ноль уроков из Чернобыля. Нобелевский лауреат добавила, что Кремль «все еще держит нас на поводке» и одним из методов влияния на власти Беларуси может быть давление со стороны Западных стран.

В приветственном слове первый фактический руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис напомнил, что строительство белорусской АЭС сопровождается множеством инцидентов, о которых пишут СМИ и сообщает государственный департамент Литвы. Политик назвал строительство БАЭС халтурой и отметил, что те многие инциденты, о которых мы знаем — это только верхушка айсберга, так как белорусская сторона и «Росатом» скрывают часть произошедших при строительстве инцидентов. «Темпы строительства там важнее, чем люди и безопасность», — заявил Ландсбергис.

Движение против Островецкой АЭС ставит перед собой целью остановить строительство небезопасной станции, добиться, чтобы отказ от покупки электроэнергии с нее стал законом не только в Литве, но и по всему Евросоюзу.

Позиция представителей Беларуси

На съезде движения выступили и представители Беларуси — глава «Белорусских христианских демократов» Павел Северинец, глава центра «Европейский диалог» Анатолий Лебедько и глава белорусской партии зеленых Дмитрий Кучук. Все они поблагодарили Литву за инициативу и за приглашение на форум.

«Островецкая АЭС — это российская ядерная бомба, которую подложили под самые границы Евросоюза — в 45 км от Вильнюса. Это стратегический проект Путина в гибридной ядерной войне, которой он пугает все человечество. Сделан этот проект руками диктатора Лукашенко. Сейчас на Западе мы слышим уверенные голоса: «Давайте поддержим Лукашенко, давайте закроем глаза на Островецкую АЭС, ведь Лукашенко — гарант независимости Беларуси от Кремля». На самом деле Лукашенко — гарант только собственной диктаторской власти», — сказал в своей речи глава «Белорусских христианских демократов» Павел Северинец.

Глава центра «Европейский диалог» Анатолий Лебедько в своем выступлении отметил, что в прошлом году восемь белорусских партий подписали документ, фиксирующий отношение к АЭС. «Этот документ очень созвучен тому, о чем мы говорим сегодня здесь», — пояснил политик.

«Если вы поедете к АЭС, вы увидите указатель — «Белорусская АЭС». Правильнее было бы поставить другой указатель — «Путинско-лукашенковская АЭС», потому что с точки зрения перспективы будущего — там нет ничего белорусского. От белорусского там только деньги налогоплательщиков — 10 млрд кредита, который будут отдавать наши люди. Сегодня мы видим проблему не только для белорусов, но и для всего населения ЕС», — заявил Лебедько.

Глава белорусской партии зеленых Дмитрий Кучук напомнил, что Беларусь больше других пострадала от Чернобыльской АЭС, но не вынесла из этого должных уроков.

«Лукашенко единолично своим указом принял решение о строительстве АЭС. Строительство ведут подрядчики без соответствующей лицензии и это ведет к неудовлетворительному качеству работы, станция уже унесла несколько человеческих жизней. Беларусь не выполняет рекомендации миссии МАГАТЭ. Вместо решения проблем власти занимаются пустой болтовней, в стране нет специалистов, которые могут вести эксплуатацию станции. Мы призываем международное сообщество обратить внимание на эту стройку как на бомбу замедленного действия», — заявил Кучук.

Петиция и письмо Лукашенко

На съезде был утвержден текст петиции Европарламенту и письмо Александру Лукашенко. В петиции — пять требований:

- принять постановление о том, что на белорусской атомной электростанции во время строительства первого реактора были допущены серьезные нарушения, главное из которых — выбор площадки.

- призвать ядерные регуляторы Беларуси не выдавать лицензию на эксплуатацию АЭС в неположенном месте. Если власти Беларуси и Росатом решат продолжить строительство второго, третьего и четвертого реакторов, ЕС должен требовать их перемещения и закрытия или перемещения первого реактора.

- призвать Европейскую комиссию и Европейский Совет выразить полную солидарность с Литвой в том, что Островецкая АЭС угрожает национальной безопасности и принять законы, запрещающие импорт электроэнергии с этой станции.

- призвать Европейскую комиссию, Совет Европейского Союза, ассоциированные страны и стратегических партнеров ЕС рассмотреть вопрос о санкциях против Росатома и других компаний, отвечающих за строительство и маркетинг на Островецкой АЭС.

- ускорить процесс синхронизации электросетей стран Балтии с континентальной Европой до 2025 года, чтобы снизить зависимость стран Балтии от российских источников энергии.

С полным текстом петиции можно ознакомиться по ссылке.

Помимо петиции, делегаты первого съезда Движения против Островецкой АЭС утвердили текст письма Александру Лукашенко. «Мы предлагаем вам не содействовать запуску 1-го блока этой атомной станции, игнорируя международные требования безопасности и наше добрососедство; мы предлагаем рассмотреть вопрос об АЭС на местном уровне двустороннего контекста отношений Беларусь-Литва и Беларусь-Европейский Союз», — говорится в письме.