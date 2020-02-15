Завтра в Беларуси снова подорожает бензин

Завтра в Беларуси снова подорожает бензин10
- 15.02.2020, 18:28
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Это уже седьмое подорожание в 2020 году.
С 16 февраля в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо, передает euroradio.fm.
Как и в прошлые шесть раз, цены растут на 1 копейку. С воскресенья на автозаправочных станциях Беларуси топливо будет стоить:
— АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 71 копейка;
— АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 81 копейка;
— АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 3 копейки;
— дизельное топливо — 1 рубль 81 копейка.
На этот раз концерн «Белнефтехим» объяснил подорожание «продолжающейся тенденцией снижения курса национальной валюты». Действительно, с начала года белорусский рубль упал по отношению к доллару на 4%.
Раньше нефтяники обосновывал повышение цен на топливо по копейке постоянным ростом мировых цен на нефть. Но Национальный банк Беларуси в своем отчете об инфляции в IV квартале случайно уличил «Белнефтехим» в лукавстве. Из данных Нацбанка следует, что бензин дорожает независимо от нефти.