Завтра в Беларуси снова подорожает бензин 10 15.02.2020, 18:28

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Это уже седьмое подорожание в 2020 году.

С 16 февраля в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо, передает euroradio.fm.

Как и в прошлые шесть раз, цены растут на 1 копейку. С воскресенья на автозаправочных станциях Беларуси топливо будет стоить:

— АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 71 копейка;

— АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 81 копейка;

— АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 3 копейки;

— дизельное топливо — 1 рубль 81 копейка.

На этот раз концерн «Белнефтехим» объяснил подорожание «продолжающейся тенденцией снижения курса национальной валюты». Действительно, с начала года белорусский рубль упал по отношению к доллару на 4%.

Раньше нефтяники обосновывал повышение цен на топливо по копейке постоянным ростом мировых цен на нефть. Но Национальный банк Беларуси в своем отчете об инфляции в IV квартале случайно уличил «Белнефтехим» в лукавстве. Из данных Нацбанка следует, что бензин дорожает независимо от нефти.