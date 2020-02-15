Светлана Алексиевич: Беларусь вынесла ноль уроков после Чернобыльской аварии

Светлана Алексиевич: Беларусь вынесла ноль уроков после Чернобыльской аварии14
- 15.02.2020, 19:05
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Нобелевский лауреат выступила на съезде Движения против Островецкой АЭС.
Во время заседания Движения против БелАЭС с помощью телефонной связи выступила Нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич. Она сказала, что Беларусь вынесла ноль уроков после Чернобыльской аварии.
«Сейчас уже ясно, что растет поколение Греты, которое задает вопрос: какую планету вы нам оставите? Они наверняка сделают больше, чем мы», — сказала Алексиевич.
Писательница считает, что оказать давление на Кремль и власти Беларуси можно только при помощи Западных стран.
«Еще один важный момент — осознание угрозы со стороны наших людей», — цитирует Светлану Алексиевич novayagazeta.ee.