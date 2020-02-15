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Светлана Алексиевич: Беларусь вынесла ноль уроков после Чернобыльской аварии

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  • 15.02.2020, 19:05
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Светлана Алексиевич: Беларусь вынесла ноль уроков после Чернобыльской аварии
СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ

Нобелевский лауреат выступила на съезде Движения против Островецкой АЭС.

Во время заседания Движения против БелАЭС с помощью телефонной связи выступила Нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич. Она сказала, что Беларусь вынесла ноль уроков после Чернобыльской аварии.

«Сейчас уже ясно, что растет поколение Греты, которое задает вопрос: какую планету вы нам оставите? Они наверняка сделают больше, чем мы», — сказала Алексиевич.

Писательница считает, что оказать давление на Кремль и власти Беларуси можно только при помощи Западных стран.

«Еще один важный момент — осознание угрозы со стороны наших людей», — цитирует Светлану Алексиевич novayagazeta.ee.


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