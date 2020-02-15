Зеленский пригласил Трампа в Киев 6 15.02.2020, 19:58

1,249

Также Владимир Зеленский пригласил американских инвесторов в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы его следующий визит в Соединенные Штаты был чем-то особенным для двух стран. Об этом украинский лидер заявил 15 февраля в ходе дискуссии на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает «Голос Америки».

Он также выразил уверенность, что встреча с президентом США Дональдом Трампом «произойдет».

«Когда у нас была встреча с Майком Помпео, я говорил, что очень хотел бы, чтобы мой визит в Америку был чем-то особенным для обеих стран, с очень важным результатом для двух стран, чем-то выгодным для двух стран. […] Я хочу приехать и с «чистого листа» начать наши отношения, чтобы мы договорились, подписали какие-то контракты, договорились про стратегические вещи, про инвестиционные вещи. Давайте подготовим пакет документов и встретимся. И потому сейчас мяч на стороне президента США, но мы всегда рады видеть всех в Украине. Приглашаю президента Трампа в Киев. И я готов его принять быстрее, чем он меня», – отметил президент Украины.

Владимир Зеленский опроверг предположения о том, что Украина остается среди мировых лидеров коррупции.

«Это не правда. Когда я встречался с президентом Трампом, и он говорил об этом, он сказал, что в предыдущие годы Украина была такая коррумпированная, и я сказал ему честно, что мы боремся с коррупцией каждый день, но, пожалуйста, прекратите говорить, что Украина – коррумпированная страна. Это неправда», – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

В тоже время он подчеркнул, что «у нас очень хорошие отношения с Соединенными Штатами».

«Я хочу поблагодарить всех, кто к этому причастен – и президента, и сенаторов, и простых американцев за ту поддержку, которую они предоставляют Украине сегодня. Я очень благодарен и хотел бы аплодировать каждой американской семье. Мы ощущаем это сердцем и физически, кроме того, политически. Могу сказать всем в США и Европе – помогайте еще больше», – сказал Владимир Зеленский.

На вопрос о том, насколько длительным будет период временной оккупации территорий в Донбассе, лидер Украины отметил: «Я не знаю».

«Этого хочет Европа, я знаю, в «нормандском формате», нужно, чтобы этого хотела Россия. Россия должна захотеть – отдать нам нашу землю», – подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Президент Украины выразил надежду, что в течение «этих пяти лет мы сможем завершить войну».

«Честно говоря, я уверен в этом, и если мы это сделаем, вернув наших людей и территории, я буду понимать, что я это сделал не зря. Это моя цель», – сказал Владимир Зеленский во время трансляции его диалога на странице офиса президента Украины в Фейсбуке.

Он отметил, что сильная армия или ядерное оружие, или НАТО - это защита независимости и территориальной целостности той или другой страны.

«Никакие документы, никакие подписанты, ни меморандумы не защищают. Это мы вам говорим, как украинцы, на своем примере – не защищают, потому я лично не верю в какие-либо бумаги. […] Никто, ничего не гарантирует», – сказал президент Украины и подчеркнул, что «21 век – право сильного».

Мюнхенская встреча с сенаторами

На конференции по вопросам безопасности в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Джеймсом Инхофом.

Как сообщила 15 февраля пресс-служба украинского лидера, Владимир Зеленский поблагодарил за мощную поддержку Украины со стороны обеих палат Конгресса Соединенных Штатов.

«Также он выразил благодарность Джеймсу Инхофу за важные усилия Соединенных Штатов в обеспечении такой неизменной поддержки. Глава государства подчеркнул важное значение военной помощи и помощи в сфере безопасности, которую Украина получает от США, и выразил надежду на увеличение ее объемов и расширение направлений», – указывается на сайте президента Украины.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина настроена на проведение демократических реформ, эффективной антикоррупционной политики.

«Мы начали реформы в правоохранительной системе. Перезапустили Генеральную прокуратуру, идет большая аттестация прокуроров, несколько тысяч прокуроров были уволены. Их проверяют на добропорядочность и профессионализм. Мы также инициировали много экономических реформ. Но все это – только начало», – сообщил глава государства.

Также шла речь о реформировании сектора безопасности и обороны, в частности оборонной промышленности по стандартам стран – членов НАТО.

«У нас будет полная перезагрузка «Укроборонпрома», чтобы украинские оборонные предприятия были эффективными, современными и прозрачными. Если есть проблемы, мы в постоянном доступе, готовы решать все вопросы», – заверил президент Украины.

Он проинформировал американских законодателей о ходе переговорного процесса по мирному урегулированию в Донбассе и выразил заинтересованность в более активном привлечении к нему США.

Также Владимир Зеленский пригласил американских инвесторов в Украину и рассказал о новых программах защиты и поддержки для развития бизнеса.