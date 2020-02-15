Лукашенко включил Мюнхгаузена 37 Дмитрий Растаев

15.02.2020, 20:06

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«Набегавшись» на лыжах, он бы еще и баб «налепил».

Любители фэнтези правителя, заскучавшие без откровений в стиле «Tesla от Маска», могут вздохнуть с облегчением: гарант отечественной правдивости надолго без сладкого их не оставит.

Встречаясь с коллективом целлюлозно-картонного комбината в Светлогорске, гарант решил поагитровать народ за здоровый образ жизни. В качестве примера для подражания он выбрал, естественно, себя. «Я сегодня утром проснулся в шесть часов, к семи вышел на лыжню, она у меня ещё сохранилась, и набегался там», – ничтоже сумняшеся, сообщил народу высокий гость.

Пикантность спича заключается в том, что этой зимой в Беларуси почти всю дорогу стоит плюсовая температура, снег, если и выпадает, то хорошо, если на полсантиметра – и на полдня. А у гаранта, понимаешь, лыжня ещё сохранилась! С прошлой зимы, что ли? Или у него есть резиденция в Антарктиде?

Но – слово не воробей. Тем более, слово правителя, сказанное прилюдно и на всю страну – и умом его надо как-то переварить. Набегаться на лыжах в бесснежную зиму может либо очень одарённый, либо очень обеспеченный человек. Так что, по здравому размышлению, тут можно предполагать три варианта.

1. В НАН РБ разработали уникальную технологию, позволяющую сколь угодно долго сохранять нужные климатические условия над отдельно взятой территорией. Но тогда эту технологию надо срочно внедрять в широкое производство: озимые на колхозных полях тоскуют без снега!

2. Правителю в его резиденции насыпают лыжную трассу с помощью генераторов снега. Но это не самая дешёвая процедура, учитывая, что для лыжных пробежек нужен не один десяток заснеженных метров. Надувать столько снега для одного человека, пусть даже он правитель, дороговато будет. Да ещё по такой тёплой погоде. За чей счёт банкет?

3. Гарант по традиции включил Мюнхгаузена. Тогда хорошо ещё, что в практику ЗОЖ не входит ваяние снежных баб – а то бы, «набегавшись» на лыжах, он бы ещё и баб «налепил».

Дмитрий Растаев, «Солидарность»