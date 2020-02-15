В Минске обнаружили 1200 литров ядовитой российской «омывайки» 11 15.02.2020, 20:14

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Раньше стеклоомывающая жидкость этого производителя уже задерживалась таможенными органами.

В Минске оперативная таможня обнаружила 1,2 тысячи литров ядовитой стеклоомывающей жидкости из России. Раньше стеклоомывающая жидкость этого производителя уже задерживалась таможенными органами, и в ней было выявлено значительное превышение предельно допустимой нормы содержания метанола, передает onliner.by.

— При проведении совместных специальных мероприятий оперативной таможней и санитарно-эпидемиологической службой г. Минска установлен факт незаконного хранения и реализации более 1200 литров стеклоомывающей жидкости производства Российской Федерации. Сегодня, согласно законодательству, стеклоомывающая жидкость запрещена к ввозу на территорию Республики Беларусь в связи с выявленным несоответствием Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам. Главным государственным санитарным врачом Фрунзенского района г. Минска субъекту хозяйствования вынесено предписание об изъятии указанной продукции из товарооборота, — сообщает Таможенный комитет.