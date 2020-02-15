Павел Климкин: Остановить БелАЭС еще не поздно 3 15.02.2020, 20:30

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Бывший глава МИД Украины выступил на заседании Движения против Островецкой АЭС.

На заседании выступил бывший глава МИД Украины Павел Климкин. Он несколько раз заявил, что остановить строительство БелАЭС еще не поздно.

«Я отлично помню, как мои родители пытались вывезти мою сестру из Киева на следующий день после Чернобыля. Нужно разработать стратегию вместе с партнерами в ЕС и сделать предложение Беларуси, которое власти не смогут отклонить. Не стоит говорить, что все дальнейшие отношения с Беларусью будут зависеть от вопроса АЭС. Это неправильно. Быстрее и эффективнее будет направить усилия на то, чтобы вывести Беларусь из-под влияния Москвы», — цитирует Климкина novayagazeta.ee.

Он добавил, этот вопрос не простой в смысле реализации, и проблема БелАЭС — не только проблема Литвы.