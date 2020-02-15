Почему в России не любят богатых? 5 Сергей Рогов

15.02.2020, 20:36

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Утверждение «ты богатый, потому что я бедный» остается в России справедливым.

Почему в России не любят богатых?

Дело не только в зависти.

Дело в рентном происхождении богатства.

500 лет назад всякое богатство было рентным как в деспотиях так и в феодальных обществах.

Основной доход приносила земля и эксплуатация крепостных. Справедливо было утверждение: "я беден потому что ты богат."

Грабеж держался на военно-полицейском насилии дворянства. Редким исключением были торговые города типа Венеции. Но там и к богатству относились терпимее.

Индустриальная эпоха все поменяла. Стало можно быть богатым, не залезая в карман ближнего. Поэтому буржуи не носят оружия, как это делало дворянство. Нет нужды грабить. Можно заработать честно.

Понятие "капиталистическая эксплуатация" К.Маркс высосал из пальца. Не бывает эксплуатации при добровольном найме, потому что найм - разновидность договора.

Благодаря демократии и социалистическим идеям грабежу через высокие налоги сегодня

подвергаются богатые, а не бедные.

Но для России все осталось по-прежнему.

Источник миллиардных состояний - рента от продажи ресурсов.

Производственный сектор остается убогим.

Сталинская индустриализация прошла по касательной в смысле индустриализации страны.

Во-первых, она не сделалась рентабельной и самовоспроизводящейся, а, во-вторых,

денежное обращение существовало только в потребительской сфере.

В производственной никаких денег не было. Был госплан, разновидность средневекового

натурального хозяйства без обмена и торговли.

Поэтому, утверждение "ты богатый, потому что я бедный", остается справедливым в значительном числе случаев.

Последние 5 лет уровень жизни упал из-за изменения политического вектора с задачи "обогащайтесь" на задачи геополитики. По хозяевам жизни это ударило сильнее, чем по населению. И они перестали делиться с населением рентным и доходами с нефти и газа, как это было в нулевые.

Неприязнь к богатым еще долгие годы будет тормозить развитие экономики, даже если, будет политическая воля на улучшение инвестиционного климата, на укрепление частной собственности и улучшение работы арбитражных судов.

Большинство людей считает и впредь будет считать происхождение любого богатства сомнительным и требующим раскулачивания. Таким образом, деспотия не только тормозит экономику сама по себе, но еще и закладывает эти тормоза в будущее.

Напрашивается вопрос про яйцо и курицу: у нас силовики у власти, потому что экономика рентная или экономика рентная, потому что у власти силовики?

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