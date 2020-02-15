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В Минске в Свислочи заприметили редкую птицу

  • 15.02.2020, 21:18
В Минске в Свислочи заприметили редкую птицу

Эта редкая птица не гнездится в Беларуси.

В Свислочи рядом с дамбой Комсомольского озера плавает редкая для Беларуси птица — красноносый нырок. Об этом сообщает общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Красноносый нырок в Беларуси не гнездится — этот вид распространен в Южной Европе. В Беларусь изредка залетают единичные особи, а в Минске красноносый нырок и вовсе зарегистрирован впервые.

Как сообщает АПБ, яркий самец этой красивой утки уже как минимум две недели плавает на минских водоемах. Сначала его видели в Минском море, а теперь птица перебралась в город.


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