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Михаил Грабовский жестко «прошелся» по игрокам минского «Динамо»

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  • 15.02.2020, 21:29
Михаил Грабовский жестко «прошелся» по игрокам минского «Динамо»
МИХАИЛ ГРАБОВСКИЙ

Тренер минского «Динамо» прокомментировал матч против «Автомобилиста».

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский жестко прошелся по хоккеистам после поражения от «Автомобилиста», передает hockey.by.

- Причина сегодняшнего поражения в невыполнении тренерской установки. Безобразная безответственность, не работали в течение всего матча. Допустили ненужные ошибки плюс недонастрой – это привело к такому результату.

- Почему команда находится в таком разобранном состоянии?

- Люди так готовятся к играм. На такие матчи нужно настраиваться, зная, что против них играют лучшие в нападении в КХЛ.

- Проблема в психологии?

- Каждый игрок должен в себе находить мотивацию выходить и биться, а не выполнять те действия, о которых не просил тренерский штаб.

- Может, хоккеисты уже расслабились и просто доигрывают сезон?

- Значит это не хоккеисты и их здесь быть не должно. Если игроки выходят недонастроенные или без мотивации, то это проблема игрока.

- Много таких хоккеистов, которых здесь не должно быть?

- Вы же смотрите статистику - видите, кто и как ошибается. И они это делают на протяжении всего чемпионата. Есть люди, которые стараются, отдаются игре. К сожалению, у нас их немного.

- Этот матч можно сравнить с тем, что был в Екатеринбурге, но урок не усвоили?

- Если сравнивать с той игрой, то тогда команда была свежее, просто где-то допустили провал в третьем периоде. Сегодня во второй двадцатиминутке было минут десять, когда играли в нормальный хоккей. А так, как в прошлой, так и в этой игре вратари не выручили. Столько голов – можно задать вопрос голкиперам. Ты выходишь играть и должен выручать команду.

- Кто-то порадовал сегодня?

- Я бы не сказал, что кто-то порадовал на сто процентов. Потому что вроде бы есть игроки, которые показали хороший результат, но и допустили ошибки, за которыми последовал итог на табло. Поэтому выделять кого-то не хотелось бы, - сказал Грабовский.


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