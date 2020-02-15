Михаил Грабовский жестко «прошелся» по игрокам минского «Динамо» 4 15.02.2020, 21:29

МИХАИЛ ГРАБОВСКИЙ

Тренер минского «Динамо» прокомментировал матч против «Автомобилиста».

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский жестко прошелся по хоккеистам после поражения от «Автомобилиста», передает hockey.by.

- Причина сегодняшнего поражения в невыполнении тренерской установки. Безобразная безответственность, не работали в течение всего матча. Допустили ненужные ошибки плюс недонастрой – это привело к такому результату.

- Почему команда находится в таком разобранном состоянии?

- Люди так готовятся к играм. На такие матчи нужно настраиваться, зная, что против них играют лучшие в нападении в КХЛ.

- Проблема в психологии?

- Каждый игрок должен в себе находить мотивацию выходить и биться, а не выполнять те действия, о которых не просил тренерский штаб.

- Может, хоккеисты уже расслабились и просто доигрывают сезон?

- Значит это не хоккеисты и их здесь быть не должно. Если игроки выходят недонастроенные или без мотивации, то это проблема игрока.

- Много таких хоккеистов, которых здесь не должно быть?

- Вы же смотрите статистику - видите, кто и как ошибается. И они это делают на протяжении всего чемпионата. Есть люди, которые стараются, отдаются игре. К сожалению, у нас их немного.

- Этот матч можно сравнить с тем, что был в Екатеринбурге, но урок не усвоили?

- Если сравнивать с той игрой, то тогда команда была свежее, просто где-то допустили провал в третьем периоде. Сегодня во второй двадцатиминутке было минут десять, когда играли в нормальный хоккей. А так, как в прошлой, так и в этой игре вратари не выручили. Столько голов – можно задать вопрос голкиперам. Ты выходишь играть и должен выручать команду.

- Кто-то порадовал сегодня?

- Я бы не сказал, что кто-то порадовал на сто процентов. Потому что вроде бы есть игроки, которые показали хороший результат, но и допустили ошибки, за которыми последовал итог на табло. Поэтому выделять кого-то не хотелось бы, - сказал Грабовский.